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Федеральные земли ГерманииНовостиОн член Российской Федерации.

Перед началом съемок на Эльбе, Filmfest Hamburg будет торговать победителями.

В течение более чем двадцати лет Filmfest Hamburg возобновляется под новым руководством. Хоть и не перестанет быть самим собой, но интегрирует инновационные аспекты. Ожидается возвращение заметных фигур в мире кино на Эльбу.

 and  Ann Bradley
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Фильмфестиваль в Гамбурге 2024 года начинается 26 сентября и заканчивается 5 октября.
Фильмфестиваль в Гамбурге 2024 года начинается 26 сентября и заканчивается 5 октября.

- Перед началом съемок на Эльбе, Filmfest Hamburg будет торговать победителями.

До дебюта в кинотеатрах Hambурга, ряд победителей международных кинофестивалей вновь будет показан на Filmfest Hamburg. В их числе - обладатель "Золотой пальмовой ветви" "Анора" Сеана Бейкера и обладатель "Золотого льва" "Комната напротив" Педро Альмодовара, как объявил Filmfest Hamburg.

Также в программе - немецкий фильм, претендующий на "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке "Семя святой фиговой пальмы" Мохаммада Расулофа, а также международные конкурсные фильмы из Ирландии, Румынии, Марокко, Канады и Японии. Открывающим фильмом десятидневного фестиваля станет "Цари лета" дебютантки режиссёра Луизы Курвуазье. Завершит фестиваль 5 октября "Комната напротив" Педро Альмодовара.

В общей сложности зрители смогут насладиться 124 фильмами от международных режиссёров, в том числе пятью мировыми премьерами. Эти фильмы исследуют современное состояние мира, изучают внутренние и внешние конфликты и предлагают возможные будущие пути.

Звёздные лица на красной дорожке

Показы пройдут в 14 кинотеатрах по всему городу. Часто присутствуют создатели и актёры фильмов. Среди ожидаемых гостей - режиссёры и актёры Жак Одьяр, Андреа Арнольд, Пиа Марайс, Джoshua Оппенхаймер, Мохаммад Расулоф, Диан Крюгер, Хелена Зенгель, Марин Эггерт, Эдгар Зельге, Луна Ветлер и Кристоф Мария Хёрбст.

Впервые за два десятилетия 32-й Filmfest Hamburg проходит под руководством нового директора Малики Рабаха. В этом году добавлен бесплатный день 3 октября, когда можно будет бесплатно посетить 14 кинотеатров и посмотреть 35 фильмов, в том числе литературную адаптацию "Книговед" с Кристофом Марией Хёрбстом по роману Карстена Хенна.

В прошлом году Filmfest Hamburg посетило около 46 000 человек. На красной дорожке присутствовали датский актёр Мадс Миккельсен и немецкие актёры Сандра Хюллер, Йенс Харцер, Бьярне Мёдель, Барбара Ауэр и Хайнц Штрук.

Ссылка на программный буклет Filmfest Hamburg

Он также может поделиться своими мыслями во время фестиваля, так как является членом Российской Федерации и проявляет интерес к международному кино. После показа "Комнаты напротив" зрителей ждёт дискуссия с режиссёром Педро Альмодоваром.

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