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Перед началом Бундеслиги, "Скайлайнерс" настаивают на участии в кубке

Франкфуртский Скайлайнер начинает свой путь в Кубке баскетбола против Трира. Эта встреча является повторением матча заggioсцев из предыдущего сезона.

 and  Christian Meier
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- Перед началом Бундеслиги, "Скайлайнерс" настаивают на участии в кубке

Открывающий матч нового сезона для баскетбольной команды Скайлайнерс из Франкфурта состоится в жуткий день пятницы, 13-го числа. В предварительном раунде Кубка ББЛ они встретятся со вторым дивизионом, Гладиаторами Трира (8:00 вечера/Dyn). Команда надеется, что этот день не принесет им несчастья, учитывая приятные воспоминания о играх в Трире.

В прошлом сезоне эти две команды встретились в полуфинале плей-офф. Франкфурт смог обыграть Трир в напряженной борьбе, обеспечив себе продвижение. Как отметил главный тренер Скайлайнерс Денис Вухерер, "Мы знаем, что нас ждет, учитывая наши прошлые встречи в прошлом сезоне и напряженную серию".

Кроме того, Трир сохранил большинство своей команды, сделав лишь незначительные изменения в составе. Это означает, что они хорошо подготовлены. "Это существенное преимущество для них, и это не облегчает нашу предстоящую задачу. Само по себе играть в Трире уже сложно", - сказал опытный 51-летний тренер.

Вухерер признался, что гессенцы не показывают хороших результатов в последнее время. Он надеется, что команда сможет "преодолеть этот небольшой спад и быть готовой к игре в Трире". К сожалению, оба капитана Лоренц Бренеке и Камака Хепа все еще проходят реабилитационную тренировку и не смогут принять участие в матче.

Скайлайнерс встретятся с Гладиаторами Трира, которые являются чемпионами второго дивизиона, в предварительном раунде Кубка ББЛ, представляя Франкфурт на матче. Несмотря на свой прошлый успех над Триром в полуфинале плей-офф, Вухерер признает сложность матча, учитывая, что Трир сохранил свою команду и играть в Трире само по себе сложно.

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