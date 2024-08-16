- Перебои в движении на трассе А1 в направлении Бремена в результате аварии

В результате столкновения четырех автомобилей на трассе А1 в районе Оттерсберг в округе Верден произошли значительные задержки движения. Три автомобиля больше не пригодны для эксплуатации и были эвакуированы, как сообщил представитель полиции. Двое человек получили легкие травмы.

Происшествие произошло на трассе А1 Хамбург - Бремен в направлении Бремен. Два из трех полос были временно закрыты для расследования ДТП и эвакуации транспортных средств. Причина аварии на данный момент неясна.

Из-за происшествия на трассе А1 Хамбург - Бремен, в частности, в направлении Бремен, два из трех полос были временно закрыты для расследования и эвакуации транспортных средств в районе Оттерсберг в округе Верден.

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