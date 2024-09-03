Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиСскользнуть и упасть

Перебои на железной дороге из-за оползней, перекрывающих трассу между Кройзанахом и Бингеном.

Штормовое предупреждение вызвало проблемы вблизи Бинген. Движение на железнодорожной линии в Бад-Кройцнах было нарушено из-за оползня почвы. Кроме того, возникли проблемы на федеральной автодороге 9.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута

- Перебои на железной дороге из-за оползней, перекрывающих трассу между Кройзанахом и Бингеном.

После бури в Рейнланд-Пфальце движение поездов между Бад-Кройцнах и Бинген остановлено из-за оползня. Эксперты предсказывают, что линия из Кайзерслаутерна через Альзенц и Бад-Мюнстер до Бинген будет закрыта до среды вечером. Поезда, следующие в Кайзерслаутерн и обратно, будут перенаправлены обратно в Бад-Кройцнах, как сообщили железнодорожные власти. Организована автобусная замена между Бингеном и Бад-Кройцнах.

Дорожное движение также пострадало, так как почва со склона попала на федеральную дорогу 9 во время шторма. Участок между Треттинсхаузеном и Нидерхаймбахом закрыт в обе стороны, как сообщила полиция Майнца вечером. К счастью, во время оползня в районе Майнц-Бинген не было сообщений о пострадавших.

По данным добровольной пожарной команды Рейн-Наэ, около 100 метров федеральной дороги покрыты почвой высотой 15-20 сантиметров. Так как ожидается еще одна грозовая ночь, регион должен быть защищен с помощью мешков с песком, сказал начальник пожарной службы Маркус Хайдрих.

Кроме того, пожарная команда сообщила, что улицы в Мюнстер-Шармхайме затоплены, и многие подвалы также пострадали от наводнения. К счастью, во время этого инцидента также не было сообщений о пострадавших.

Несмотря на продолжающиеся усилия по обеспечению безопасности, может произойти падение на временном автобусном маршруте между Бингеном и Бад-Кройцнах из-за скользкой поверхности, вызванной дождем или накоплением грязи. Несмотря на остановку железнодорожного сообщения, пассажирам следует оставаться бдительными и проявлять осторожность при пользовании альтернативными вариантами транспорта.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Мерц, глава ХДС, объявил надвигающуюся идею в отношении Альянс назрел вопрос лидерства, в...
Федеральные земли Германии

Мерц: Давайте избежим повторения в 2021 году

Будет ли немедленное решение в процессе назначения канцлера Союза? По словам Мерца, это неопровержимо: Внутренняя борьба за власть вроде 2021 года не должна повториться с Зодером.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
В результате происшествия оба водителя получили травмы.
Федеральные земли Германии

Инцидент на перекрестке Сауэрленда привел к двум пострадавшим.

За рулем трейлера, которому исполнилось 37 лет, водитель выполнил разворот, не заметив приближающийся автомобиль. В результате оба транспортных средства были увезены на буксире, и оба водителя получили травмы.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Фридрих Мерц, возглавляющий ХДС, ведет предвыборную агитацию. Выборы в ландтаг Бранденбурга...
Федеральные земли Германии

Мерц представляет дополнительные рекомендации по миграции, в основном включающие отрицание

Может ли коалиция Союза,Government «Красный свет», (СДПГ,Greens и FDP) достичь консенсуса по миграционной политике? Gloria CDU утверждает, что мигрантов следует немедленно возвращать на немецкую границу как условие.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Роберт Габек осуждает ХДС за проявляемый в партии популизм.
Федеральные земли Германии

В Тюрингии левая фракция предлагает прогрессивную форму социал-демократии

После региональных выборов в Саксонии и Тюрингии министр экономики федерации поддерживает кампанию зелёных в Бранденбурге и следит за событиями в Эрфурте.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Мерц, глава ХДС, объявил надвигающуюся идею в отношении Альянс назрел вопрос лидерства, в...
Федеральные земли Германии

Мерц: Давайте избежим повторения в 2021 году

Будет ли немедленное решение в процессе назначения канцлера Союза? По словам Мерца, это неопровержимо: Внутренняя борьба за власть вроде 2021 года не должна повториться с Зодером.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
В результате происшествия оба водителя получили травмы.
Федеральные земли Германии

Инцидент на перекрестке Сауэрленда привел к двум пострадавшим.

За рулем трейлера, которому исполнилось 37 лет, водитель выполнил разворот, не заметив приближающийся автомобиль. В результате оба транспортных средства были увезены на буксире, и оба водителя получили травмы.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Она празднует свой день рождения, делясь очаровательной фотографией.
Общество

Она празднует свой день рождения, делясь очаровательной фотографией.

В благодарность за многочисленные пожелания: В честь ее дня рождения Зендея делится своим личным семейным альбомом со своими подписчиками в Instagram.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Фридрих Мерц, возглавляющий ХДС, ведет предвыборную агитацию. Выборы в ландтаг Бранденбурга...
Федеральные земли Германии

Мерц представляет дополнительные рекомендации по миграции, в основном включающие отрицание

Может ли коалиция Союза,Government «Красный свет», (СДПГ,Greens и FDP) достичь консенсуса по миграционной политике? Gloria CDU утверждает, что мигрантов следует немедленно возвращать на немецкую границу как условие.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно