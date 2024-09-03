- Перебои на железной дороге из-за оползней, перекрывающих трассу между Кройзанахом и Бингеном.

После бури в Рейнланд-Пфальце движение поездов между Бад-Кройцнах и Бинген остановлено из-за оползня. Эксперты предсказывают, что линия из Кайзерслаутерна через Альзенц и Бад-Мюнстер до Бинген будет закрыта до среды вечером. Поезда, следующие в Кайзерслаутерн и обратно, будут перенаправлены обратно в Бад-Кройцнах, как сообщили железнодорожные власти. Организована автобусная замена между Бингеном и Бад-Кройцнах.

Дорожное движение также пострадало, так как почва со склона попала на федеральную дорогу 9 во время шторма. Участок между Треттинсхаузеном и Нидерхаймбахом закрыт в обе стороны, как сообщила полиция Майнца вечером. К счастью, во время оползня в районе Майнц-Бинген не было сообщений о пострадавших.

По данным добровольной пожарной команды Рейн-Наэ, около 100 метров федеральной дороги покрыты почвой высотой 15-20 сантиметров. Так как ожидается еще одна грозовая ночь, регион должен быть защищен с помощью мешков с песком, сказал начальник пожарной службы Маркус Хайдрих.

Кроме того, пожарная команда сообщила, что улицы в Мюнстер-Шармхайме затоплены, и многие подвалы также пострадали от наводнения. К счастью, во время этого инцидента также не было сообщений о пострадавших.

Несмотря на продолжающиеся усилия по обеспечению безопасности, может произойти падение на временном автобусном маршруте между Бингеном и Бад-Кройцнах из-за скользкой поверхности, вызванной дождем или накоплением грязи. Несмотря на остановку железнодорожного сообщения, пассажирам следует оставаться бдительными и проявлять осторожность при пользовании альтернативными вариантами транспорта.

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