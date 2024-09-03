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Перебои на саммите G20 в Гамбурге: двум лицам грозят денежные штрафы

По истечении семилетнего интервала после бурных протестов на саммите G20 в Гамбурге двое лиц были оштрафованы за противоправные действия, такие как нарушение общественного порядка и помощь в нападениях на сотрудников правоохранительных органов. Окружной суд Гамбурга вынес эти штрафы,...

 and  Michael Bootcampf
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Перебои на саммите G20 в Гамбурге: двум лицам грозят денежные штрафы

Подсудимые были признаны виновными судом за участие в митинге в июле 2017 года, в котором приняло участие от 150 до 200 маскированных протестующих, во время которого полицейские были атакованы подручными средствами и был причинен ущерб имуществу. К счастью, никто из правоохранителей не пострадал, и ни одно из нападений не было связано с двумя подсудимыми.

На основании судебных документов, обоим были назначены условные сроки в 40 дней за нарушение процедурных правил, что составляло почти половину их наказания. Изначально было семь подозреваемых. Обвинения против оставшихся пяти были разделены по разным причинам, двое из них были либо временно, либо навсегда освобождены после уплаты штрафа. Остальные судебные процессы все еще продолжаются.

Во время саммита G20 в Гамбурге в июле 2017 года произошли многочисленные беспорядки. Повторяющиеся столкновения между агрессивными протестующими и сотрудниками правопорядка продолжались несколько дней, в результате чего были подожжены многочисленные автомобили и разграблены несколько магазинов. После этого были начаты многочисленные расследования, и состоялись судебные процессы в судах.

Изначально семь 'подсудимых' были обвинены, но двое из них были освобождены после уплаты штрафа. Несмотря на это, 'подсудимые' были признаны виновными за участие в митинге в июле 2017 года и получили условные сроки в качестве части своего 'наказания'.

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