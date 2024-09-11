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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Пенсионные системы, принадлежащие государству: большинство заявок на финансовую помощь отклонено

После германского воссоединения определенные пенсионные заявки из эпохи ГДР пропали. Тем не менее, ограниченное количество людей получает средства из конкретного источника. Эта ситуация считается шуткой или фарсом, как себя это воспринимает Левые.

 and  Yaroslav Smith
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Лица, столкнувшиеся с финансовыми трудностями, вышедшие на пенсию и имеющие истекшие права из эпохи...
Лица, столкнувшиеся с финансовыми трудностями, вышедшие на пенсию и имеющие истекшие права из эпохи ГДР, могут подать заявление на фонд berdasarkan

- Пенсионные системы, принадлежащие государству: большинство заявок на финансовую помощь отклонено

Из фонда "Комфортная помощь" для финансово уязвимых пенсионеров, около 1500 кандидатов с запросами, датированными временами ГДР, получили деньги на данный момент - большинство заявок, к сожалению, было отклонено. Об этом было объявлено в ответ на запрос левой партии Сёрена Пелльмана, который критиковал длительный процесс рассмотрения заявок и строгие требования к заявителям.

Фонд стоимостью 500 миллионов евро был создан для помощи трем различным группам: поздним возвращенцам, евреям, получившим квоту из бывшего СССР из-за религиозной квоты, и лицам с определенными пенсионными требованиями из ГДР, которые не были переведены в западногерманскую систему в 1991 году.

Это включает в себя дополнительные пенсии для бывших сотрудников немецкой железной дороги (Deutsche Bahn) или почты, а также пенсионные требования женщин, которые развелись во времена ГДР. Лишь те, кто получает почти минимальную законную пенсию, имеют право на одновременную выплату от 2500 до 5000 евро.

Всего было подано 168 054 заявки в фонд, управляющий фондом - крайний срок уже истек в конце января 2024 года. Из них 34 289 были из восточногерманских земель, а остальные - из Западной Германии или из-за рубежа.

К концу августа были приняты решения по 12 046 заявкам из группы "перевод пенсий из Востока в Запад". Из них 1534 были одобрены, а 10 512 - отклонены. Среди утвержденных заявок 421 была из Саксонии, 289 - из Мекленбурга - Передней Померании, 271 - из Тюрингии, 233 - из Саксонии-Анхальт, 144 - из Бранденбурга и 61 - из Берлина.

Пелльман: Фонд не поддерживает множество восточногерманских пенсионеров

Сначала федеральное правительство оценивало, что между 180 000 и 190 000 человек имеют действительные требования, в том числе 50 000 - 70 000 восточногерманских пенсионеров. Однако Пелльман считал, что число ближе к 500 000 пенсионеров, у которых есть нерешенные требования со времен ГДР.

По мнению Пелльмана, фонд - это фарс. "Он оставляет без помощи множество восточногерманских пенсионеров, которые посвятили всю свою карьеру ГДР и теперь с трудом сводят концы с концами на скудную пенсию". Он выступал за упрощение критериев утверждения и критиковал затяжные задержки в обработке, называя это еще одним источником смущения.

Европейский парламент может оказать помощь Комиссии в надзоре за распределением фондов и обеспечении справедливости в процессе подачи заявок. Комиссия, при содействии Европейского парламента, должна рассмотреть предложения Пелльмана по улучшению процесса подачи заявок и расширению критериев eligibility фонда для лучшей поддержки восточногерманских пенсионеров.

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