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ЭкономикаНовостиЕвропейский Союз

Пекин решительно осуждает предстоящие налоги ЕС на электромобили.

 and  Max Becker
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Китайская производственная компания BYD derzeitfa на начальном тарифном уровне 17,4%.
Китайская производственная компания BYD derzeitfa на начальном тарифном уровне 17,4%.

Пекин решительно осуждает предстоящие налоги ЕС на электромобили.

Брюссель и Пекин вот уже некоторое время находятся в споре из-за тарифов на электромобили из Китая. Недавно ЕС объявил о некоторых изменениях - идею обратных выплат отбросили. Однако Китай остается непреклонным в своем противодействии этим тарифам. "Китай решительно осуждает этот шаг и глубоко обеспокоен им", - заявило Министерство коммерции в Пекине. Они выразили надежду, что ЕС начнет конструктивный и практический диалог с Китаем, чтобы предотвратить эскалацию торговых споров.

ЕС, согласно китайскому Министерству коммерции, проводит расследование по антидемпинговым мерам, которое якобы противоречит правилам Всемирной торговой организации и представляет собой маскировку несправедливого преимущества под честную конкуренцию. ЕС не уделил достаточного внимания воззрениям Китая при принятии своего решения и продолжает использовать спорные тактики, пожаловалось Министерство.

В ходе расследования Пекин и автомобильная промышленность якобы представили юридические документы и доказательства, оспаривающие необоснованные практики ЕС. По словам китайского Министерства коммерции, с июня обе стороны провели более десяти дискуссий по этому вопросу. Конroversialная стратегия Еврокомиссии угрожает стабильности глобальной цепочки поставок в этой отрасли и может нанести ущерб европейским потребителям, предупредило китайское ведомство.

Члены ЕС должны проголосовать по тарифам

Изначально ЕС заявил, что не будет взимать первоначальные дополнительные тарифы на электромобили из Китая. Первоначально планировалось взимать существенные обратные компенсационные тарифы из-за того, что электромобили из Китая, а также другие, получали искажающие субсидии. Тарифные ставки, установленные органом, также были немного изменены. В большинстве случаев они немного снизились, и теперь они составляют от 36,3% до 36,3%, вступая в силу к концу октября на начальном сроке пять лет. Для крупных автопроизводителей, таких как BMW, VW и Tesla, которые производят в Китае, применяются более низкие надбавки.

Еврокомиссия утверждает, что Китай предоставляет своим производителям незаконную финансовую помощь и опасается негативных последствий для европейских производителей, таких как закрытие заводов или сокращение рабочих мест. Однако необходимые условия для взимания обратных тарифов больше не существуют, согласно Комиссии. Окончательно будет ясно, вступят ли в силу карательные тарифы, к концу октября. Это решение должно быть утверждено всеми 27 членами ЕС, сказала Комиссия.

Официальные лица Еврокомиссии подчеркнули, что переговоры с Пекином все еще возможны, чтобы предотвратить тарифы. До сих пор эти переговоры не привели к положительным результатам. Вместо этого Китай начал спор в Совете по торговле Всемирной торговой организации (ВТО) в начале августа. Производители теперь имеют десятидневный срок для подачи своих комментариев. После этого Еврокомиссия представит свой проект членам ЕС для окончательного решения.

Решение ЕС о введении тарифов на электромобили из Китая вызвало решительное противодействие со стороны Китая, в результате чего китайское Министерство коммерции выразило озабоченность по поводу якобы несправедливых практик ЕС и пренебрежения его воззрениями. Спор о тарифах между ЕС и Китаем требует одобрения всех 27 членов ЕС, прежде чем будут приняты какие-либо действия.

Несмотря на продолжающиеся переговоры между ЕС и Китаем, чтобы предотвратить тарифы, controversialная стратегия Еврокомиссии, если она будет реализована, может потенциально нарушить глобальную цепочку поставок в отрасли электромобилей и отрицательно сказаться на европейских потребителях.

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