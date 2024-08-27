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ОбществоНовостиЕвропейский Союз

Печаль за погибшие в каноэ и спортивных сообществах Соллингена.

Четыре человека, пережившие нападение в Солингене, были связаны с местным спортивным клубом. Этот спортивный клуб, а также Германская ассоциация каноэ выразили общественную поддержку.

 and  Yaroslav Smith
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- Печаль за погибшие в каноэ и спортивных сообществах Соллингена.

Германский Кану-Федерация (DKV) выражает соболезнования в связи с жертвами в Соллингене. В их числе — женский гребной спортсмен из местного спортивного клуба в районе Охлигс, погибшая в результате инцидента. "Мы были потрясены известием о трагической гибели нашей соратницы. Она погибла в результате ножевого нападения на городском фестивале в пятницу", — заявило DKV на своем сайте.

Они также выразили: "Наши соболезнования адресованы семьям и друзьям жертв, а также всем, кто столкнулся с трудностями в эти времена. DKV выражает глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших, а также Охлигер ТВ".

По данным "Соллингер Тагеблатт", нападение оставило две семьи из соллингенского клуба в трауре. Женщина погибла, а ее раненый муж пришел в сознание. Он живо помнит инцидент и уже дал показания полиции. "Это трагедия для нашего скромного отделения", — сообщила газете менеджер клуба Беатэ Глобиш.

Адвокат интеграции

Погибшая женщина была адвокатом интеграции и очень любила "Фестиваль разнообразия". Кроме этой пары, нападавший также атаковал двух других членов клуба — мать и дочь, которые все еще находятся в больнице.

Охлигсер Турнверен (OTV) также скорбит по жертвам этого нападения. "Семья OTV потрясена, ошеломлена и обеспокоена. В пятницу один из наших членов был жестоко убит, и трое наших членов были серьезно ранены. Мы надеемся, что все пострадавшие и их семьи найдут силы справиться с этими событиями", — заявил клуб на своем сайте.

Едины в скорби

В воскресенье около 60 членов клуба спонтанно собрались в зале клуба, чтобы вместе оплакать погибших. "Мы говорили, плакали, давали волю своим чувствам", — сообщила газете Глобиш.

В предполагаемом исламистском нападении в Соллингене нападавший убил трех человек ножом и ранил восемь других во время городского фестиваля в пятницу вечером. Подозреваемый — 26-летний сириец Исса аль-Х., который находится в заключении. Федеральная прокуратура расследует его, в частности, по обвинению в убийстве и предполагаемой принадлежности к террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Европейский Союз выразил глубокую озабоченность в связи с трагическими событиями в Соллингене, выразив поддержку и соболезнования пострадавшему сообществу. Германский Кану-Федерация (DKV) и Охлигсер Турнверен (OTV), оба входящие в немецкое спортивное сообщество, были сильно затронуты этим инцидентом.

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