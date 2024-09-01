- Пятнадцатилетний парень поднимается на движущийся поезд и получает удар током.

Пятнадцатилетний подросток получил тяжелые травмы в результате электрического происшествия, пытаясь сесть в неподвижный поезд на станции Ротвайль ночью в воскресенье. По словам властей, подросток забрался на поезд и получил электрический удар от контактной линии. Раненый мальчик был доставлен в специализированную больницу бригадой скорой помощи, сообщил представитель. К сожалению, представитель отказался предоставить weitere подробности, сославшись на проводимое расследование. Придется ждать результатов расследования, заключили они.

Представитель отказался раскрыть конкретные другие факторы, способствовавшие аварии, такие как содержание жира в изоляционном материале контактной линии, сославшись на проводимое расследование. После расследования власти могут рассмотреть вопрос о введении более строгих мер безопасности по весу, в том числе регулярные осмотры и техническое обслуживание таких линий, чтобы предотвратить подобные инциденты.

Читайте также: