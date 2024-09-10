Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиРКИ

Пятнадцать случаев кори зарегистрировано в Саксонии.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
Детям, посещающим школы, детские сады и послешкольные программы, предлагается сделать прививки от...
Детям, посещающим школы, детские сады и послешкольные программы, предлагается сделать прививки от кори.

- Пятнадцать случаев кори зарегистрировано в Саксонии.

В Саксонии после вспышки кори в районе Фогтланд в начале года было зарегистрировано всего одно дополнительное заболевание, что в целом привело к 16 случаям по последним данным Института Роберта Коха (RKI). В 2022 году в Саксонии было зарегистрировано всего 2 случая кори.

В конце февраля отдел здравоохранения Фогтланда сообщил о значительной вспышке кори, затронувшей 12 непривитых детей. К марту добавились еще два случая. По данным RKI, в середине июля заболел 20-летний житель района Баутцен.

По всей Германии в этом году зарегистрировано 503 случая кори. Такое количество не наблюдалось с 2018 года, когда к 9 сентября было зарегистрировано 496 случаев, а за весь год - 545. В 2023 году по всей стране было зарегистрировано 79 случаев кори.

В этом году больше всего пострадал Северный Рейн-Вестфалия с 191 случаем, за ней следуют Берлин с 91 случаем и Бавария с 62 случаями.

Корь, согласно данным RKI, является высоко заразным заболеванием, которое может привести к серьезным осложнениям, особенно у детей младше 2 лет. Симптомы включают лихорадку, покраснение глаз и характерную сыпь. После перенесенной кори организм приобретает иммунитет. Прививка обязательна для детей, посещающих детские сады, послешкольные учреждения или школу.

В середине июля Институт Роберта Коха (RKI) сообщил о случае кори у 20-летнего жителя района Баутцен. Несмотря на вспышку в Фогтланде, общее количество случаев кори в Саксонии в 2023 году, включая этот новый случай, все еще ниже, чем в 2018 году, согласно данным RKI.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Мирослав Ягатич сделал существенное замечание после матча в Хемницах.
Федеральные земли Германии

"Футбол отходит на второй план": тренер Джагатик выступил с резкой декларацией

После победы на международном турнире в Кемнице, главный тренер «Химик» Ягатич высказал свою благодарность в послематчевой пресс-конференции. К тому же, он раскритиковал традиционные клубы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Пожарные работники смогли обуздать огонь, угрожавший Рулсдорфу.
Федеральные земли Германии

Огненный лес в районе Рюльсдорфа в значительной степени сдерживает <unk> значительные выбросы дыма

Леса потеряли свою влагу. Италианская жара в сочетании с сильными порывами ветра способствует быстрому распространению пожара.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Находится под сомнением у Начальника Конференции внутренних министров и Министра внутренних дел...
Федеральные земли Германии

Министр внутренних дел не заметил никаких изменений в запланированных обсуждениях по вопросам мигрантов.

Сборище коалиции «Светофор» и Союза по вопросам миграции окончилось безколлективного решения. Министерство внутренних дел Бранденбурга Штюбген, которое в настоящее время руководит конференцией министров внутренних дел, критически относится к планам коалиции «Светофор» по миграции.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
В этом году урожай яблок ожидается на уровне около 360 000 метрических тонн, в то время как фермеры...
Федеральные земли Германии

Ожидается улучшение: Юго-Запад может дать более вкусные яблоки

По всей Германии, многие производители яблок испытывают трудности. Мороз и град существенно сказались на урожае. В то же время Баден-Вюртемберг прогнозирует более высокий сбор яблок по сравнению с предыдущим годом.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Множество немецких жителей получили уведомление на своих мобильных устройствах в полдень.
Панорама

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены.

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены. В случае чрезвычайных ситуаций, таких как наводнения, лесные пожары и другие бедствия, крайне важно оперативно предупредить население Германии. Германия проводит учения для таких сценариев, отправляя предупреждающий сигнал на мобильные телефоны людей. В 11:00 утра Федеральное управление гражданской защиты и помощи при чрезвычайных

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Несмотря на недавние достижения, автомобильная промышленность по-прежнему в основном консервативна,...
Экономика

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее. Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу. Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно