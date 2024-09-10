- Пятнадцать случаев кори зарегистрировано в Саксонии.

В Саксонии после вспышки кори в районе Фогтланд в начале года было зарегистрировано всего одно дополнительное заболевание, что в целом привело к 16 случаям по последним данным Института Роберта Коха (RKI). В 2022 году в Саксонии было зарегистрировано всего 2 случая кори.

В конце февраля отдел здравоохранения Фогтланда сообщил о значительной вспышке кори, затронувшей 12 непривитых детей. К марту добавились еще два случая. По данным RKI, в середине июля заболел 20-летний житель района Баутцен.

По всей Германии в этом году зарегистрировано 503 случая кори. Такое количество не наблюдалось с 2018 года, когда к 9 сентября было зарегистрировано 496 случаев, а за весь год - 545. В 2023 году по всей стране было зарегистрировано 79 случаев кори.

В этом году больше всего пострадал Северный Рейн-Вестфалия с 191 случаем, за ней следуют Берлин с 91 случаем и Бавария с 62 случаями.

Корь, согласно данным RKI, является высоко заразным заболеванием, которое может привести к серьезным осложнениям, особенно у детей младше 2 лет. Симптомы включают лихорадку, покраснение глаз и характерную сыпь. После перенесенной кори организм приобретает иммунитет. Прививка обязательна для детей, посещающих детские сады, послешкольные учреждения или школу.

В середине июля Институт Роберта Коха (RKI) сообщил о случае кори у 20-летнего жителя района Баутцен. Несмотря на вспышку в Фогтланде, общее количество случаев кори в Саксонии в 2023 году, включая этот новый случай, все еще ниже, чем в 2018 году, согласно данным RKI.

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