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ПанорамаНовостиЗдоровье и безопасность

Пятнадцать нападений осы потребовали экстренной помощи для немцев в Тироле

Во время пешего тура парочка из Баварии искала убежище. Неожиданно женщину атаковали осы. Страдающая аллергией, она быстро ухудшилась и попала в критическое состояние.

 and  Melissa Williams
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Во время треккинга по Зиллерталю женщина столкнулась с аллергической реакцией.
Во время треккинга по Зиллерталю женщина столкнулась с аллергической реакцией.

- Пятнадцать нападений осы потребовали экстренной помощи для немцев в Тироле

Женщина из Баварии пережила ужасный инцидент во время трекинга в Тироле. Её атаковали от 10 до 15 ос, что вызвало неблагоприятную аллергическую реакцию. По словам Флориана Штока из горно-спасательной команды Майrhofена, беседовавшего с Германской пресс-агентством в воскресенье, ситуация казалась невероятной. Женщина демонстрировала тяжелые симптомы.

Во время ходьбы в Майrhoфене, в долине Циллерталь, пожилая женщина из района Ноймаркт, Верхний Пфальц, решила сделать перерыв. К сожалению, во время этого перерыва она подверглась множеству укусов ос. Об этом происшествии сообщили австрийские власти. Озабоченный супруг вызвал службу спасения. Несмотря на самостоятельное введение адреналинового автоинжектора, ей потребовалась неотложная медицинская помощь.

Горно-спасательная команда прибыла на место и доставила женщину к вертолету. Затем её доставили в больницу и поместили в стационар, как сообщалось в газете Bild.

Во время пребывания в больнице женщине настоятельно рекомендовали проходить регулярные занятия по здравоохранению и безопасности. После выздоровления она призвала к улучшению знаков и образования о местных насекомых и их потенциальных опасностях во время ходьбы.

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