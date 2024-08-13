- Пятеро ранены от углекислого газа в многоквартирном доме в Висбадене

В жилом доме в Висбадене несколько человек пострадали от угарного газа. Женщину с умеренными травмами доставили в больницу, сообщил представитель пожарной службы. Уровень угарного газа в четырех других жителях, проверенных позже, также оказался повышенным, и их также доставили в больницу.

Спасательные службы уже зафиксировали повышенные уровни в коридоре здания по прибытии, сказал представитель. В результате, все здание было эвакуировано, и всех 29 жителей осмотрели медицинские службы. Поскольку причина была неясна, газоснабжение также было отключено.

Этот инцидент напоминает случай, произошедший примерно месяц назад: в районе Висбадена Костхайм 17-летняя девушка умерла от отравления угарным газом в начале июля. Ее нашли без сознания под душем в квартире и позже она скончалась в больнице. По словам представителя пожарной службы в earlier statements, газовая колонка в ванной, скорее всего, была неисправна, что могло привести к очень высокой концентрации угарного газа.

Жилое здание, где произошел инцидент, находится в немецкой земле Гессен, в Висбадене. К сожалению, инцидент в Костхайме, также в Висбадене, Гессен, затронул 17-летнюю девушку, умершую от отравления угарным газом.

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