Пятеро китайских граждан обвиняются в сокрытии своей полуночной экскурсии на военное объекты в Мичигане.

Пять человек, обучавшиеся в Университете Мичигана, не были обвинены в инцидентах на базе Грейлинг в августе 2023 года. Вместо этого они якобы ввели в заблуждение следователей относительно поездки и спланировали удаление фотографий с своих устройств, как указано в уголовном обвинении, поданном в федеральный суд.

В понедельничном судебном документе ФБР подчеркнуто, что случаи фотографирования студентами из Китая важных военных объектов в США имели место.

Никакой конкретной информации о местонахождении пятерых человек в документе не было обнаружено.

Гина Балая, представитель офиса прокурора США в Детройте, сообщила в среду: "Обвиняемые не находятся под стражей. При встрече с американскими властями они будут задержаны и обвинены в этих преступлениях".

Летом 2023 года пятеро были задержаны среди ночи возле озера сержантом-майором Национальной гвардии Юты. Один из них заявил: "Мы из СМИ", прежде чем собрать свои вещи и согласиться покинуть территорию, согласно ФБР.

Оперативники ФБР обнаружили, что мужчины забронировали номер в ближайшем мотеле за неделю до своего появления на базе Грейлинг, расположенной в 200 милях к северу от Детройта.

Четыре месяца спустя один из мужчин беседовал с пограничными офицерами в аэропорту Детройта перед поездкой в Южную Корею и Китай. Он сказал следователям, что они посетили северный Мичиган, чтобы посмотреть на падающие звезды, согласно ФБР.

Расследование внешнего жесткого диска мужчины ФБР обнаружило две фотографии военных автомобилей, снятые в ту же ночь, когда они встретили офицера Национальной гвардии.

Остальные четверо мужчин были допрошены в марте прошлого года по прибытии в Чикаго из Исландии. Они признались, что посетили северный Мичиган в августе 2023 года, но сказали, что это было для того, чтобы посмотреть на метеорный дождь.

Они упоминали офицера Национальной гвардии, но называли его только "солдатом", "кемпером" или "приятным парнем", как указано в уголовном обвинении.

Следователи обнаружили, что мужчины обсуждали удаление фотографий с своих камер и телефонов в WeChat в декабре 2023 года.

Все пятеро студентов успешно окончили Университет Мичигана весной 2023 года. Они участвовали в совместной программе между университетом и Шанхайским университетом Цзяо Тун в Шанхае, Китай.

Два китайских национала, обучавшиеся в Университете Мичигана, были заключены в тюрьму в 2020 году за незаконную съемку мест на военно-воздушной базе в Ки-Уэст, Флорида.

Пятеро выпускников Университета Мичигана в настоящее время избегают обвинений на родине. При возвращении в Соединенные Штаты они, скорее всего, будут задержаны и официально обвинены.

В свете предыдущих инцидентов американские власти остаются бдительными в отношении студентов из китайских университетов, посещающих чувствительные военные объекты в стране.

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