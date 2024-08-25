- Пятьдесятлетие молодой немецкой филармонии

Уникальный ансамбль отмечает свой 50-летний юбилей: Молодой Немецкий филармонический оркестр, базирующийся в Франкфурте. Нюанс: коллектив управляет собой с момента основания, в его состав входят только студенты. "Он работает отлично", - утверждает новый директор Максимилиан фон Аулок, вступивший в должность 1 июля. Примерно 260 членов собираются несколько раз в год, возглавляемые советом и программным комитетом.

Требования к членству: обучение в немецкоязычной музыкальной школе в Германии, Австрии или Швейцарии и возраст от 18 до 28 лет. Претенденты регулярно проходят прослушивания во Франкфурте. Оркестр гордится своим многонациональным составом, в котором сейчас играют более 30 национальностей. Как правило, они служат в молодом студенческом оркестре от двух до четырех лет.

Основанный в 1974 году, Молодой Немецкий филармонический оркестр отражал сильное желание культурной свободы, социальных реформ и демократического образования, вспоминает спикер Юдит Циммерман. Музыканты хотели местный оркестр, который бы отражал их голоса. Финансово молодой оркестр зависит от поддержки федеральных, региональных и местных властей. "Это все еще далеко от достаточного", - уточняет Аулок. Кроме того, он получает финансовую поддержку от многих покровителей, в том числе частных и общественных фондов.

Ежегодно Молодой Немецкий филармонический оркестр устраивает осенний и весенний тур. В последние годы оркестр также запустил свой уникальный маленький фестиваль во Франкфурте под названием "Фрайшпиль", который состоится с 29 августа по 1 сентября этого года. Фестиваль завершится премьерой специально написанного произведения для Молодого Немецкого филармонического оркестра в Франкфуртской Паулускирхе: композитор Диана Сырсе включила цитаты из первого немецкого Национального собрания 1848 года.

Во время последующего юбилейного осеннего тура в расписании появится 7-я симфония Малера. Официальный юбилейный концерт состоится 14 сентября в Висбадене. Их тур завершится сJonathan Nott, который возглавлял ансамбль в качестве первого дирижера и художественного консультанта в течение десяти лет. На данный момент его преемник не объявлен.

"Как самоуправляемый, демократический оркестр, Молодой Немецкий филармонический оркестр навсегда вписал свое имя в историю и все еще формирует ландшафт оркестра", - резюмирует Циммерман. Группы, такие как Ансамбль современной музыки, Барочный оркестр Фрайбурга и Камерный филармонический оркестр Германии, выросли из его потомства.

Молодой Немецкий филармонический оркестр, известный своим 50-летним юбилеем, имеет глубокие корни в Гессене, так как Франкфурт служит его постоянным домом. Во время своего ежегодного осеннего тура они выступят с 7-й симфонией Малера в Висбадене, городе, расположенном в Гессене.

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