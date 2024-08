Пять важных моментов на 21 августа: Национальный комитет Демократической партии, демонстрации в Чикаго, RFK Jr., события на Украине и затопление суперяхты.

1. ДНС

Бывший президент Барак Обама, бывшая первая леди Мишель Обама и второй джентльмен Даг Эмхофф были главными спикерами во вторник на Демократическом национальном конвенте в Чикаго. Обамы выступили с эмоциональным призывом к американским избирателям и пообещали продолжать поддерживать вице-президента Камалу Харрис в последние 11 недель ее президентской кампании. Эмхофф использовал свою речь, чтобы представить личную сторону Харрис, которую он описал как опору их семьи. Хотя Харрис пропустила второй вечер ДНС, чтобы агитировать в Милуоки, она символически приняла номинацию партии после того, как делегаты на конвенции провели церемониальное голосование. Сегодняшняя программа включает в себя кандидата в вице-президенты Тима Уолза, бывшего президента Билла Клинтона и бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

2. Протесты в Чикаго

В этом году во время Демократического национального конвента проходят крупные протесты, в том числе встречи с полицией на улицах Чикаго. Во вторник были установлены дополнительные заграждения в районе — на день после того, как группа про-палестинских демонстрантов, выступающих против поддержки США Израиля в его войне против ХАМАС, прорвалась через барьер возле United Center. Вторничные протесты также сопровождались напряженными моментами возле израильского консульства в Чикаго, где протестующие и полицейские в шлемах начали толкаться, как заметил съемочная группа CNN. На улицы вышли сотни офицеров, очищая дорогу и тротуары. Неизвестно, сколько арестов было произведено во вторник, но несколько человек, похоже, были задержаны полицией.

3. РFK Jr.

Независимый кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший рассматривает возможность выйти из гонки 2024 года и поддержать бывшего президента Дональда Трампа, заявила его напарница Николь Шанахан в интервью во вторник. Она представила это решение как попытку «снизить риск» избрания вице-президента Камалы Харрис президентом, утверждая, что Кеннеди отбирает больше голосов у Трампа, чем у Харрис. Когда ее спросили о роли, которую Кеннеди мог бы сыграть в будущей администрации Трампа, Шанахан предположила, что ее напарник мог бы быть открыт для роли секретаря здравоохранения и социальных служб. Трамп во вторник сказал, что был бы «счастлив» видеть Кеннеди в своей администрации. Это происходит на фоне новых отчетов о том, что Кеннеди испытывает трудности с финансированием кампании и имеет почти $3,5 миллиона долгов.

4. Украина

Сегодня российские власти обвинили Украину в попытке одной из крупнейших атак на Москву с помощью дронов. Россия заявила, что их системы ПВО повредили 45 украинских дронов за ночь — в том числе 11 над Москвой, два над пограничным регионом Белгород и два в Курске. С тех пор, как украинские силы начали наступление почти две недели назад, они медленно продвигаются в Курске и разрушают ключевые мосты, чтобы парализовать логистические возможности Москвы и нарушить маршруты поставок. В отдельном заявлении российские власти призвали жителей пограничных регионов прекратить использование приложений для знакомств и ограничить использование социальных сетей, чтобы предотвратить сбор украинскими силами разведданных по мере их продвижения.

5. Корабль-призрак

Итальянские власти продолжают поиски шести пропавших без вести после того, как торнадо потопило роскошную яхту в понедельник у побережья Сицилии. Из судна были спасены 15 пассажиров, сообщает итальянская береговая охрана. Позже одно тело было найдено в обломках затонувшей яхты, называемой «Байезиан». Среди пропавших без вести — два американца и четыре британца, в том числе британский технологический магнат Майк Линч, председатель Morgan Stanley International Джонатан Блумер и известный адвокат Крис Морвилло. Preliminary reports suggest a small waterspout, which developed over the area on Monday, could have been behind the yacht’s sinking.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек разводятся после двух лет«Беннифер» подает на развод ... снова. Подробнее о их расставании.

Аэропорт в Японии закрылся из-за пропажи ножницАэропортовые чиновники в конце концов нашли инструмент, но некоторые путешественники были очень разочарованы из-за часовой задержки.

Вкусные рецепты из консервированной тыквыОфициальный старт осени еще больше месяца, но никогда не рано для — давайте скажем — рецептов из тыквы. Вот как консервированная тыква может легко вписаться в каждый прием пищи.

Новое исследование показывает связь между красным мясом и диабетом 2 типаМногие люди пытаются сократить потребление красного и переработанного мяса из-за здоровья сердца или экологических причин. Обширное исследование, опубликованное во вторник, объясняет, как замена красного мяса может снизить риск развития диабета 2 типа.

Миллиарды крабов исчезли вокруг Аляски. Ученые считают, что это произойдет сноваУменьшение численности аляскинского снежного краба сигнализирует о более широких изменениях экосистемы в Арктике, по мере того как океаны нагреваются и тает лед.

"Монке не является последней короной."

— Всемирная организация здравоохранения, призывающая к единой реакции на продолжающуюся вспышку монке, в то время как официальные лица пытаются успокоить страхи перед вирусом. Тысячи случаев монке выявлены в Демократической Республике Конго, и один подтвержденный случай зарегистрирован в Швеции — первый за пределами Африки. Кроме того, по меньшей мере один подозрительный случай расследуется в Аргентине, согласно данным официальных лиц этой недели.

