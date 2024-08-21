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Пять важных моментов на 21 августа: Национальный комитет Демократической партии, демонстрации в Чикаго, RFK Jr., события на Украине и затопление суперяхты.

Еженедельный обзор основных новостей от CNN

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 5 минут
Кого ему сообщить?: бывшая первая леди Мишель Обама критикует комментарии Трампа о «черном найме»....
Кого ему сообщить?: бывшая первая леди Мишель Обама критикует комментарии Трампа о «черном найме». На второй день Национального съезда демократов в Чикаго бывшая первая леди Мишель Обама высказала свою позицию.

Пять важных моментов на 21 августа: Национальный комитет Демократической партии, демонстрации в Чикаго, RFK Jr., события на Украине и затопление суперяхты.

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1. ДНС

Бывший президент Барак Обама, бывшая первая леди Мишель Обама и второй джентльмен Даг Эмхофф были главными спикерами во вторник на Демократическом национальном конвенте в Чикаго. Обамы выступили с эмоциональным призывом к американским избирателям и пообещали продолжать поддерживать вице-президента Камалу Харрис в последние 11 недель ее президентской кампании. Эмхофф использовал свою речь, чтобы представить личную сторону Харрис, которую он описал как опору их семьи. Хотя Харрис пропустила второй вечер ДНС, чтобы агитировать в Милуоки, она символически приняла номинацию партии после того, как делегаты на конвенции провели церемониальное голосование. Сегодняшняя программа включает в себя кандидата в вице-президенты Тима Уолза, бывшего президента Билла Клинтона и бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

В сегодняшнем подкасте «Одна вещь» CNN отправляет Дэвида Ринда на ДНС, чтобы поговорить с демократами о том, как Харрис вдохновила гонку — и переведется ли этот энтузиазм в голоса. Слушайте здесь.**

2. Протесты в Чикаго

В этом году во время Демократического национального конвента проходят крупные протесты, в том числе встречи с полицией на улицах Чикаго. Во вторник были установлены дополнительные заграждения в районе — на день после того, как группа про-палестинских демонстрантов, выступающих против поддержки США Израиля в его войне против ХАМАС, прорвалась через барьер возле United Center. Вторничные протесты также сопровождались напряженными моментами возле израильского консульства в Чикаго, где протестующие и полицейские в шлемах начали толкаться, как заметил съемочная группа CNN. На улицы вышли сотни офицеров, очищая дорогу и тротуары. Неизвестно, сколько арестов было произведено во вторник, но несколько человек, похоже, были задержаны полицией.

Во вторник утром рабочие из Чикаго установили дополнительный барьер безопасности, окружающий United Center.

3. РFK Jr.

Независимый кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший рассматривает возможность выйти из гонки 2024 года и поддержать бывшего президента Дональда Трампа, заявила его напарница Николь Шанахан в интервью во вторник. Она представила это решение как попытку «снизить риск» избрания вице-президента Камалы Харрис президентом, утверждая, что Кеннеди отбирает больше голосов у Трампа, чем у Харрис. Когда ее спросили о роли, которую Кеннеди мог бы сыграть в будущей администрации Трампа, Шанахан предположила, что ее напарник мог бы быть открыт для роли секретаря здравоохранения и социальных служб. Трамп во вторник сказал, что был бы «счастлив» видеть Кеннеди в своей администрации. Это происходит на фоне новых отчетов о том, что Кеннеди испытывает трудности с финансированием кампании и имеет почти $3,5 миллиона долгов.

4. Украина

Сегодня российские власти обвинили Украину в попытке одной из крупнейших атак на Москву с помощью дронов. Россия заявила, что их системы ПВО повредили 45 украинских дронов за ночь — в том числе 11 над Москвой, два над пограничным регионом Белгород и два в Курске. С тех пор, как украинские силы начали наступление почти две недели назад, они медленно продвигаются в Курске и разрушают ключевые мосты, чтобы парализовать логистические возможности Москвы и нарушить маршруты поставок. В отдельном заявлении российские власти призвали жителей пограничных регионов прекратить использование приложений для знакомств и ограничить использование социальных сетей, чтобы предотвратить сбор украинскими силами разведданных по мере их продвижения.

5. Корабль-призрак

Итальянские власти продолжают поиски шести пропавших без вести после того, как торнадо потопило роскошную яхту в понедельник у побережья Сицилии. Из судна были спасены 15 пассажиров, сообщает итальянская береговая охрана. Позже одно тело было найдено в обломках затонувшей яхты, называемой «Байезиан». Среди пропавших без вести — два американца и четыре британца, в том числе британский технологический магнат Майк Линч, председатель Morgan Stanley International Джонатан Блумер и известный адвокат Крис Морвилло. Preliminary reports suggest a small waterspout, which developed over the area on Monday, could have been behind the yacht’s sinking.

ПЕРВЫЙ ЗАВТРАК

Возбуждающие кадры показывают, как украинская армия взрывает мост в районе Курска. Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор комментирует действия украинских сил, которые разрушили второй мост на территории Курска.

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ЦИТАТА ДНЯ

"Монке не является последней короной."

Изображение: still_20881603_2671134_still.jpg (без изменений в заголовке)

— Всемирная организация здравоохранения, призывающая к единой реакции на продолжающуюся вспышку монке, в то время как официальные лица пытаются успокоить страхи перед вирусом. Тысячи случаев монке выявлены в Демократической Республике Конго, и один подтвержденный случай зарегистрирован в Швеции — первый за пределами Африки. Кроме того, по меньшей мере один подозрительный случай расследуется в Аргентине, согласно данным официальных лиц этой недели.

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И НАКОНЕЦ ...

Что действительно происходит на аукционах искусств? От подготовки к продаже до финального удара молотка бывший CEO Christie’s Стивен Мерфи делится своими знаниями о процессе аукциона.

  1. Несмотря на суматоху своего дня, не забудьте подписаться на рассылку 5 Pieces, чтобы оставаться в курсе последних новостей и продолжать свой день.
  2. На Демократическом национальном съезде в Чикаго прозвучал эмоциональный призыв к действию от Обам и кандидата в вице-президенты Камалы Харрис Тима Вальца, призывающих американских избирателей продолжить и поддержать их кампанию, что крайне важно для нас как граждан.
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Подводные исследователи берутся за свою задачу в океане, ища утраченное, включаяBritishского предпринимателя с миллионным состоянием Майка Линча после трагического siguшка роскошной яхты у побережья Сицилии, Италия, 19 августа 2024 года. Vigili del Fuoco/Handout via REUTERS - ВНИМАНИЕ РЕДАКТОРАМ.
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