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Hyrox: Слияние тренировок по фитнесу с бегом

Крав Мага: Боевой вид спорта израильского происхождения

Кроссфит: Синергия выносливости и силы

Свимран: Приклюженный вид спорта на суше и воде

Пэдл-теннис: Популярен в США, набирает популярность здесь

- Пять сложных видов спорта, которые приносят ощутимый эффект

Основной принцип для любителей спорта: он должен быть приятным. Казалось бы, это очевидно, но часто этот аспект упускается из виду. Я занимаюсь тренировками до пяти раз в неделю не из-за обязательств, а потому что получаю удовольствие от этого. Будь то езда на велосипеде, силовые тренировки или время от времени бег, главное, чтобы я получал удовольствие от своих физических занятий. Мой путь к регулярным упражнениям не был straightforward; он был усеян неудачными попытками и длительными перерывами. Но только когда я нашел подходящие для меня и моего образа жизни виды спорта, я превратился в постоянного спортсмена. Хотя я мог бы хотеть играть в теннис регулярно, мое расписание не позволяет этого. Кроме того, танцы кажутся мне полезным для здоровья занятием, но оно не доставило бы мне удовольствия.

За годы я wrote много о трендах в фитнесе. Мотивация к упражнениям принимала разные формы, такие как "ты должен", "ты должен" и "это полезно для тебя". Но я уверен, что эти доводы не помогли никому завести привычку регулярно заниматься спортом. Истинная правда в том, что "удовольствие". Чтобы найти свою истинную страсть в спорте, нужно попробовать множество возможностей. Чтобы вдохновить вас, мы собрали пять видов спорта, которые, по нашему мнению, стоит попробовать.

Hyrox: Слияние тренировок по фитнесу с бегом

За названием скрывается относительно новый вид спорта, созданный в соавторстве с хоккейным олимпийским чемпионом Морitz Fürste, который задавался вопросом, почему нет соревнований для любителей фитнеса. Ответом стал Hyrox. В его основе лежит фитнес-гонка, которая сейчас проходит во многих городах по всему миру. Атлеты бегут дистанцию в 8 км, прерываемую 1 км на лыжном тренажере, толканием и тягой тяжелого саней, 80 метров приседаний с прыжком, 1000 метров на велотренажере, 200 метров с двумя тяжелыми гирями, 100 метров приседаний с грузом на шее и, наконец, бросанием медицинского мяча в цель 75 раз на высоте 3 метра. Звучит пугающе? Конечно.

Но он специально разработан для всех, кто имеет базовый уровень фитнеса, может бегать и прыгать. Нет временных ограничений или отсевов на гонках, и около 99% участников завершают дистанцию. Быстрейшие делают это за менее чем час, а медленнейшие за почти пять часов. Даже люди старше 70 лет принимают участие, и каждый результат празднуется.

Успех серии гонок Hyrox огромен. Мероприятия быстро распродаются, и множество фитнес-студий предлагают курсы для идеальной подготовки к гонке. Поскольку для этого вида спорта требуются и сила, и выносливость, он предлагает комплексную тренировку.

Крав Мага: Боевой вид спорта израильского происхождения

Крав Мага: Контактный боевой вид спорта, происходящий из Израиля

Крав Мага - это вид самообороны, который происходит из Израиля. Переводя как "контактный бой" на иврите, этот вид спорта включает в себя техники ударов и пинков, борьбу, удушающие приемы и борьбу на земле. Вкратце, жестокость необходима, чтобы по-настоящему оценить эту дисциплину. Крав Мага восходит своими корнями к израильской армии и с тех пор распространился по всему миру. Крав Мага улучшает выносливость, силу и реакцию. Он также проверяет психику, так как многие упражнения выполняются под давлением, имитируя угрожающие ситуации, из которых нужно выбраться. Конечно, он вызывает пот, но также и вызывает много адреналина.

CrossFit: Синергия выносливости и силы

Для тех, кто ищет тренировку, сочетающую выносливость и силу, идеально подходит CrossFit. Этот вид спорта родом из США и в настоящее время очень популярен. Он идеально сочетает тренировки на выносливость и силу в часовых занятиях под руководством тренеров. Родившись в 90-х годах в США как метод тренировки для пожарных, солдат и полицейских, он later стал известен как CrossFit. Сегодня считается, что около пяти миллионов человек по всему миру занимаются тренировками по CrossFit.

Эта полноценная тренировка включает в себя приседания, подтягивания, отжимания, греблю и броски мяча о стену, все это в сжатые сроки. Тренировки по типу CrossFit интенсивны, но также эффективны, так как они минимизируют потерю мышечной массы, что является естественным процессом по мере нашего старения. Чем раньше мы начнем, тем лучше.

Свимран: Приключенческий вид спорта на суше и воде

Мало кто слышал об этом виде спорта, и понять его сложность разумно. Но удовольствие от него огромно. Свимран - это вид выносливости, который включает в себя дисциплины плавания и бега. Концепция родилась из ставки на прохождение островов. Принцип прост: беги, пока не доберешься до озера, а затем плыви через него.

С 2006 года проводятся соревнования по Свимран, в том числе ежегодное мероприятие в Стокгольме, где участники сталкиваются с многочисленными островами и плывут на разные дистанции. Общая дистанция плавания составляет 10 км, а бег - 65 км. Однако во многих местах Германии также проводятся подобные мероприятия. Плавание за пределами этих мероприятий требует тренировок с партнером, чтобы оказать помощь в случае чрезвычайной ситуации в воде.

Пэдл-теннис: Набирает популярность в США, набирает популярность здесь

Пэдл-теннис: Популярен в США, набирает популярность здесь

Пэдл-теннис - это вид спорта, который набирает популярность в США и начинает набирать популярность в других странах. Он похож на теннис, но вместо ракетки используется специальная лопатка, а мяч может быть как теннисным, так и более мягким. Игра ведется на корте, похожем на теннисный, но с сеткой, которая расположена ближе к игрокам. Пэдл-теннис - это отличный способ оставаться в форме и наслаждаться игрой на открытом воздухе. Он подходит для людей всех возрастов и уровней подготовки и может быть played как в одиночку, так и в паре.

Будучи когда-то страстным поклонником тенниса, я открыл для себя новую любовь к этой игре. Концепция чем-то похожа на теннис, но она включает в себя более маленькие корты с компактными ракетками без струн. Хотя раньше были популярны деревянные ракетки, их современные аналоги обычно изготавливаются из пластика. Этот вид спорта получил considerable популярность в Испании, Южной Америке и Соединенных Штатах. Разметка корта похожа на теннис, и в некоторых версиях окружающие стены корта даже становятся неотъемлемой частью игры.

Пэдалбол можно наслаждаться как в одиночку, так и в паре в doubles. Его корни уходят более чем на столетие назад. Считается, что Reverend Frank Peer Beal был изобретателем этой игры. В Нью-Йорке, стремясь найти захватывающее занятие для молодёжи, он разработал первые пэдалбольные корты в 1915 году, которые находились в Washington Square Park. Сейчас корты в основном строятся из бетона, и система подсчета очков такая же, как в теннисе. Кроме того, наблюдается рост tanto indoor, как и outdoor facilities, посвященных этому популярному виду спорта, и в Германии.

После того, как я открыл для себя азарт Hyrox, я решил принять участие в местном мероприятии. Hyrox предлагает уникальное сочетание фитнес-тренировок и бега, делая его приятным и всесторонним занятием.

Своим происхождением этот вид спорта обязан Израилю, где он известен как Крав Мага. Это боевой вид спорта, сочетающий в себе удары, пинки, борьбу и борьбу на земле для интенсивной и адреналиновой тренировки. Однако меня больше привлекло вызов, но при этом приятный характер Hyrox.

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