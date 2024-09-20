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АвтоНовостиВыбросы CO2 от транспортировки

Пять передовых достижений в области коммерческого транспорта, представленных на IAA

 and  James Williams
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Пять передовых достижений в области коммерческого транспорта, представленных на IAA

Выставка коммерческих автомобилей IAA Transportation (до 22 сентября) в основном сосредоточена на снижении выбросов углерода и демонстрирует концепции электропривода для грузовиков, таких как тягачи, фургоны и пикапы. Кроме электрификации, дизельные грузовики также могут стать более эффективными благодаря инновациям от поставщиков.

ZF TrailTrax

Дизельные полуприцепы будут использоваться некоторое время, но с помощью электропривода они могут существенно повысить топливную эффективность. ZF представляет частичную электрификацию с помощью TrailTrax, концепции полуприцепа, которая может снизить выбросы CO2 на 16%. Полуприцеп оснащен электрическим осью AxTrax2, разработанной ZF. Эта система восстанавливает энергию во время торможения, преобразует ее в электрическую и хранит в батарее. Мощная электрическая ось мощностью 210 кВт может работать на восстановленной энергии, снимая нагрузку с главного привода тягача и снижая потребление топлива. Эта технология также работает с полностью электрическими полуприцепами, увеличивая их автономность. Ведущие производители полуприцепов, такие как Kässbohrer и Krone, а также поставщики ходовой части и осей BPW уже начали внедрять технологии TrailTrax, согласно ZF.

IM Efficiency SolarOnTop

Нидерландская компания IM Efficiency устанавливает солнечные панели на крыши прицепов грузовиков. Эти панели заряжают дополнительную батарею, которая питает бортовые сети. В результате, генератор не должен вырабатывать энергию для вспомогательных потребителей во время движения. Даже когда грузовик стоит, панели могут заряжать аккумулятор грузовика, предотвращая запуск двигателя. Заявляется о экономии топлива более чем на 5%. Приблизительно 2000 литров дизельного топлива можно сэкономить в год. Окупаемость такой солнечной установки оценивается в три года.

Мишлен X Линия Энерджи 3 и X Много Энерджи 2

Шинная компания Мишлен представляет две новые шины для грузовиков, X Линия Энерджи и X Много Энерджи, на выставке IAA. Они выделяются Reduced Rolling Resistance и помогают снизить расход топлива. X Линия Энерджи 3, разработанная для дальних перевозок, получила класс энергоэффективности А. Мишлен заявляет о экономии топлива до 0,62 литра на 100 километров. При пробеге 150 000 километров можно сэкономить до 3 тонн CO2 по сравнению со средними показателями конкурентов. X Много Энерджи 2, разработанная для грузовиков и тяжелых коммерческих автомобилей на автострадах, федеральных и региональных дорогах, может сэкономить до 0,5 тонн CO2 в год при пробеге 100 000 километров.

Бош Ретиrofit Эффективный Модуль

Бош представляет решение для модернизации, которое обеспечивает более умное управление скоростью. Бош обещает легкую установку и интеграцию в существующие системы управления транспортом и флотом. Система в реальном времени без вмешательства водителя регулирует скорость автомобиля. В отличие от системы контроля скорости, система динамически регулирует скорость в зависимости от ситуации и выбирает оптимальную скорость. Это может сэкономить до 4% топлива в среднем.

Максион Колеса Легкий Стальной Колесный Диск

Максион, специалист по колесам, представляет на выставке коммерческих автомобилей новый легкий стальной колесный диск, весящий менее 30 килограммов. Компания стремится снизить выбросы CO2 в производстве на 60% за счет методов, таких как использование зеленой стали, среди прочего. Кроме того, Максион утверждает, что достигла значительного снижения веса стальных колес грузовиков с помощью листообразного отверстия для вентиляции. Это приводит к экономии примерно 3 килограмма на колесо, что позволяет увеличить полезную нагрузку на 40 килограммов, что, в свою очередь, улучшает топливную эффективность и снижает выбросы CO2.

Внедрение технологии ZF TrailTrax в полуприцепах может помочь снизить выбросы CO2 от перевозки грузов на 16%, так как она использует электропривод для повышения топливной эффективности дизельных полуприцепов. Новый легкий стальной колесный диск, представленный Максионом на выставке, направлен на снижение выбросов CO2 в производстве и транспортировке, так как он снижает вес колеса, тем самым улучшая топливную эффективность и увеличивая полезную нагрузку.

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