- Пять обвинений в смерти актера Мэтью Перри в связи с наркотиками

После смерти актера "Друзей" Мэттью Перри, связанной с наркотиками, окружной прокурор Лос-Анджелеса предъявил обвинения пятерым лицам. Расследование выявило "обширную преступную подпольную сеть, ответственную за поставку больших количеств Кетamina мистеру Перри и другим", заявил окружной прокурор Мартин Эстрада на пресс-конференции.

Окружной прокурор: "Кетaminen" королева" эксплуатировала проблемы с зависимостью Перри

Эта сеть включала помощника Перри, различных посредников, двух врачей и главного источника наркотиков, известного как "Кетaminen" королева", добавил Эстрада. "Подсудимые воспользовались проблемами с зависимостью мистера Перри, чтобы обогатиться. Они знали, что делают неправильно. Они знали, что ставят мистера Перри в большую опасность - но они это сделали".

Ранее американские СМИ сообщали об арестах в связи со смертью Перри. Прорыв произошел более чем через семь месяцев после его смерти. Полиция сосредоточилась на том, как 54-летний актер получил анестетик Кетaminen, которого в его крови было в необычно большом количестве в момент смерти.

Переизбыток Кетamina

Перри нашли в джакузи у себя дома в Лос-Анджелесе в прошлом октябре. Актёр ранее открыто говорил о своих проблемах с алкоголем и наркотиками и писал об этом в своей мемуарной книге "Друзья, Любовники и Большая Тяжелая Вещь", опубликованной в прошлом году.

Автопсия в офисе окружного коронера Лос-Анджелеса в декабре установила, что Перри умер от последствий Кетamina. К факторам, способствующим этому, относились утопление, заболевание сердца и действие лекарства, используемого для лечения зависимости от опиоидов.

Согласно сообщениям СМИ, Перри проходил терапию Кетamina для лечения депрессии и тревоги. Последняя сессия перед смертью была более чем за неделю до этого, поэтому Кетamina в его организме в момент смерти не могла поступить из этой инфузионной терапии, согласно офису окружного коронера.

Расследования привели к аресту лиц, причастных к поставке Кетamina Перри, как заявил окружной прокурор Эстрада. Несмотря на усилия по контролю над своей зависимостью, Перри трагически умер от передозировки Кетamina, что стало основным фактором его смерти.

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