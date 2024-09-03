Пять несовершеннолетних задержаны в Англии после смертельного нападения

После жестокого нападения на пожилого мужчину в Англии полиция задержала пятерых несовершеннолетних, в возрасте 12 и 14 лет, подозреваемых в убийстве. В настоящее время трое девушек и двое boys проходят допрос, согласно утечке информации от полиции Лестершира.

80-летний пострадавший получил серьезные травмы во время стычки с группой подростков в парке Браунстоун Таун, Лестер, вечером в воскресенье. Он скончался от полученных травм в больнице. Предполагается, что молодые виновники покинули место происшествия до прибытия экстренных служб.

Полиция не предоставила дополнительной информации и призвала общественность предоставить любые относящиеся к делу свидетельства. "Наши офицеры активно расследуют обстоятельства этого инцидента", - сказала детектив-инспектор Эмма Маттс. "Мы уже задержали нескольких лиц, пытаясь понять, что произошло". В Англии дети от 10 лет могут нести ответственность за уголовные правонарушения.

Пятеро несовершеннолетних в настоящее время допрашиваются об их причастности к нападению на пожилого мужчину в парке Браунстоун Таун. Несмотря на серьезность нападения, важно помнить, что эти individuals все еще несовершеннолетние, и их будущее может быть значительно затронуто результатами расследования.

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