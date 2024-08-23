- Пять ключевых моментов из матча "РБ Лейпциг" против "ВфЛ Бохум":

Герой Bochum в октябре 2023 года: Маннель Риманн (дпс) -

Вратарь Маннель Риманн стал спасителем Bochum в октябре 2023 года, отразив два пенальти и сыграв решающую роль в ничейном результате 0:0 против Лейпцига. Однако это достижение привело к правовому спору между Bochum и Риманном, так как его исключили из состава и временно запретили профессиональные тренировки прямо перед стыковыми матчами против Фортуны Дюссельдорф.

Интересно, что Лейпцигу было предоставлено четыре пенальти в первых трех домашних матчах Бундеслиги против Bochum. К сожалению, только одно из них было успешно реализовано.

Атака Лейпцига в Бундеслиге испытывает трудности, не забивая в трех подряд матчах. Включая ничью 0:0, поражение 0:3 в октябре 2021 года и поражение 0:4 в октябре 2022 года.

Поразительно, что РБ Лейпциг испытывает трудности в начале сезона. Половина их первых матчей в предыдущих сезонах заканчивались поражениями. В прошлом сезоне они проиграли чемпионам, Леверкузену. В предыдущем сезоне они сыграли вничью в Штутгарте, а в сезоне 2021/22 они начали с поражения в Майнце.

испытывает трудности в начале сезона. Половина их первых матчей в предыдущих сезонах заканчивались поражениями. В прошлом сезоне они проиграли чемпионам, Леверкузену. В предыдущем сезоне они сыграли вничью в Штутгарте, а в сезоне 2021/22 они начали с поражения в Майнце. Петер Гулачи - надежная фигура, гарантирующая, что оборона Лейпцига остается крепкой, особенно против Bochum. Венгерский национальный вратарь выиграл все шесть своих официальных матчей против Bochum, пропустив всего два гола за 540 минут.

Правовой спор между Bochum и Маннелем Риманном обострился, и в него вмешалась Комиссия, чтобы урегулировать ситуацию из-за вопросов о правах трудового договора Риманна. После блестящей игры Риманна против Лейпцига тренера команды спросили об его мнении на послематчевой пресс-конференции, и он сказал, что команда продолжит полагаться на решения Комиссии по вопросам выбора игроков и дисциплинарных вопросов.

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