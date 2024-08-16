Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиСледующие

Пять эльфов сохранены, один повернулся:

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута

Пять эльфов сохранены, один повернулся:

Аякс Амстердам пробился в плей-офф Лиги Европы - и каким образом! В исторической серии пенальти голкипер Ремко Пасвеер стал героем. Решение против "Панатинаикоса" Афины пришло только после 34-го пенальти. Такого в истории УЕФА никогда не было.

34 пенальти, 25 минут напряжённейшего драматизма - и всё же лучший конец для "Аякса" Амстердам: голландский футбольный рекордсмен пробился в плей-офф Лиги Европы в исторической серии пенальти. Команда тренера Франческо Фариоли обыграла "Панатинаикос" Афины со счётом 13-12 в серии пенальти в третьем квалификационном раунде, при этом 34 попытки стали рекордом для соревнований УЕФА.

Героем матча стал 40-летний голкипер "Аякса" Ремко Пасвеер, отразивший пять пенальти и реализовавший один сам. "Это было невероятно", - сказал Фариоли: "Дух и самоотдача команды были великолепны. Мы не идеальны, но нельзя сказать, что игроки не отдавали всего себя". Было трудно, "попасть в серию пенальти после такой игры", сказал итальянский тренер: "Может, это заняло немного больше времени, но мы сделали ещё один важный шаг".

Матч был богатым на драматизм: после 90 минут счёт был 1-0 в пользу греческих гостей, а "Аякс" выиграл домашний матч неделей ранее со счётом 1-0. Гол для Афин забил бразилец Тете на 89-й минуте. Когда Филипп Младенович из Афин не забил 30-й пенальти, Брайан Броббеи получил шанс решить исход матча, но и он промахнулся. Он уже промахнулся с "матч-болом" при счёте 4-4. Затем не справился Тонни Вильена, прежде чем молодой Антон Гааеи сохранил самообладание. В следующем раунде "Аякс" встретится с польской командой "Ягеллония" Бялисток.

Серия пенальти, в которой было всего 34 попытки, стала рекордом в истории УЕФА и помогла "Аяксу" Амстердам пробиться в плей-офф Лиги Европы. 40-летний голкипер "Аякса" Ремко Пасвеер сыграл решающую роль в этой исторической победе, отразив пять пенальти и реализовав один сам.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

С нулевыми очками, 36-летняя была худшей из 16 участников.
Спорт

Австралийский брейк-дансер Рэйгун назвал ненависть "разрушительной"

Австралийский брейк-дансер Рэйгун назвал ненависть "разрушительной" После выступления на Олимпиаде брейкдансер Рэйчел Гунн стала предметом насмешек в социальных сетях. 36-летняя спортсменка подверглась всеобщему осмеянию из-за своей "кенгуруподобной" рутины. В Instagram Гунн заявила, что "отдала все силы" на свое выступление. Австралийская брейкдансерша Рэйчел Гунн, ставшая

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Лора Людвиг на грани окончания карьеры.
Спорт

Лора Людвиг на грани окончания карьеры.

Лора Людвиг на грани окончания карьеры. После объявления об уходе после разочаровывающих Олимпийских игр в Париже Лауре Людвиг также пришлось рано покинуть последний ЕМ: олимпийская чемпионка Рио в пляжном волейболе выбыла в 1/8 финала вместе со своей партнершей Луизой Липпманн. Людвиг осталось всего два выступления. Лаура Людвиг, олимпийская чемпионка

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
"Дай все, что у меня есть" - брейк-дансер Рэйгун отвечает на ненависть и ненависть
Спорт

"Дай все, что у меня есть" - брейк-дансер Рэйгун отвечает на ненависть и ненависть

Внешний вид брейкdanсерши Рэйчел Ганн на Олимпиаде остался у многих неприятное впечатление, к котором она впервые начала обращать внимание.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Просовия Набафу начинает процесс собирать свои вещи. Причина для её отъезда заключается в...
Панорама

Выброшен из мусора - "непрерывный беспокойство"

Выброшен из мусора - "непрерывный беспокойство" По меньшей мере, 34 человека погибли, когда огромная гора мусора в столице Уганды, Кампале, обрушилась, погребая под собой множество домов. Жители, живущие на окраине свалки, давно ждали этой трагедии. Теперь правительство сталкивается с общественным недовольством. Бульдозеры медленно расчищают слой за слоем этой

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Потребление воды в немецких военных объектах, расположенных в Кельне-Малюне, не загрязнено.
Политика

Потребление воды в немецких военных объектах, расположенных в Кельне-Малюне, не загрязнено.

Потребление воды в немецких военных объектах, расположенных в Кельне-Малюне, не загрязнено. В среду на одной из военных баз в Кёльн-Вахне возникло волнение: появились подозрения на саботаж системы водоснабжения. Территория была оцеплена, и похожие сообщения стали поступать с других военных баз. Но не стоит беспокоиться, ситуация вскоре взята под контроль. Расследование

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Доха являлась значительным местом для ключевых обсуждений во время конфликта в Газе.
Политика

Европейский Союз твердо придерживается положений Парижского соглашения.

Прогресс пока остается буквой Z, но Египет, Катар и США находят позитивную почву в своих диалогах по вопросу перемирия в конфликте в Газе. Запланировано еще одно саммит.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Обязательная эвакуация в Японии перед тайфуном Ампил
Политика

Обязательная эвакуация в Японии перед тайфуном Ампил

Обязательная эвакуация в Японии перед тайфуном Ампил Северная Япония готовится к приближению тайфуна. Тысячи людей были эвакуированы из зон, подверженных наводнениям, а рейсы и поезда в регионе Токио были отменены. Тайфун "Ампил" ожидался вблизи Токио вечером, а затем должен был направиться на север. Метеорологи предупредили о сильных ветрах

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно