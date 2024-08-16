Пять эльфов сохранены, один повернулся:

Аякс Амстердам пробился в плей-офф Лиги Европы - и каким образом! В исторической серии пенальти голкипер Ремко Пасвеер стал героем. Решение против "Панатинаикоса" Афины пришло только после 34-го пенальти. Такого в истории УЕФА никогда не было.

34 пенальти, 25 минут напряжённейшего драматизма - и всё же лучший конец для "Аякса" Амстердам: голландский футбольный рекордсмен пробился в плей-офф Лиги Европы в исторической серии пенальти. Команда тренера Франческо Фариоли обыграла "Панатинаикос" Афины со счётом 13-12 в серии пенальти в третьем квалификационном раунде, при этом 34 попытки стали рекордом для соревнований УЕФА.

Героем матча стал 40-летний голкипер "Аякса" Ремко Пасвеер, отразивший пять пенальти и реализовавший один сам. "Это было невероятно", - сказал Фариоли: "Дух и самоотдача команды были великолепны. Мы не идеальны, но нельзя сказать, что игроки не отдавали всего себя". Было трудно, "попасть в серию пенальти после такой игры", сказал итальянский тренер: "Может, это заняло немного больше времени, но мы сделали ещё один важный шаг".

Матч был богатым на драматизм: после 90 минут счёт был 1-0 в пользу греческих гостей, а "Аякс" выиграл домашний матч неделей ранее со счётом 1-0. Гол для Афин забил бразилец Тете на 89-й минуте. Когда Филипп Младенович из Афин не забил 30-й пенальти, Брайан Броббеи получил шанс решить исход матча, но и он промахнулся. Он уже промахнулся с "матч-болом" при счёте 4-4. Затем не справился Тонни Вильена, прежде чем молодой Антон Гааеи сохранил самообладание. В следующем раунде "Аякс" встретится с польской командой "Ягеллония" Бялисток.

Серия пенальти, в которой было всего 34 попытки, стала рекордом в истории УЕФА и помогла "Аяксу" Амстердам пробиться в плей-офф Лиги Европы. 40-летний голкипер "Аякса" Ремко Пасвеер сыграл решающую роль в этой исторической победе, отразив пять пенальти и реализовав один сам.

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