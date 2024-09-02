- Пять человек, включая несовершеннолетних, получили тяжелые травмы в результате несчастного случая на А3.

Пять человек, в том числе двое маленьких детей, получили серьезные травмы в результате ДТП на автостраде А3 в Нижней Франконии. Две машины перевернулись в районе Веiberaбунн ночью, как сообщил представитель полиции. Причина аварии пока не установлена. Одна машина перевернулась на крышу, другая остановилась в кювете. К счастью, никто не получил серьезных травм.

Двое маленьких детей были среди пяти человек, пострадавших в результате ДТП на автостраде. К счастью, в результате инцидента никто из детей не пострадал серьезно.

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