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Пять человек, включая несовершеннолетних, получили тяжелые травмы в результате несчастного случая на А3.

 and  Anne Legman
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На А3 произошла авария, в результате которой пятеро получили серьезные ранения.
На А3 произошла авария, в результате которой пятеро получили серьезные ранения.

- Пять человек, включая несовершеннолетних, получили тяжелые травмы в результате несчастного случая на А3.

Пять человек, в том числе двое маленьких детей, получили серьезные травмы в результате ДТП на автостраде А3 в Нижней Франконии. Две машины перевернулись в районе Веiberaбунн ночью, как сообщил представитель полиции. Причина аварии пока не установлена. Одна машина перевернулась на крышу, другая остановилась в кювете. К счастью, никто не получил серьезных травм.

Двое маленьких детей были среди пяти человек, пострадавших в результате ДТП на автостраде. К счастью, в результате инцидента никто из детей не пострадал серьезно.

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