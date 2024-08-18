- Пять человек получили ранения во время смены в Кримцичхау.

В прошлое субботнее вечером в результате инцидента с участием автомобиля и фургона в Кріммишау, район Цвиккау, пострадали пять человек, в том числе двое детей. По данным правоохранительных органов, опубликованным на следующий день, 41-летний мужчина пытался развернуться из-за затора на дороге, направляясь к автостраде А4, но не заметил фургон, обгонявший его.

Водители обоих транспортных средств, 30-летний мужчина в автомобиле, пассажир и двое несовершеннолетних, шести и одиннадцати лет, в фургоне, получили легкие травмы. Тест на алкоголь у водителя фургона показал уровень алкоголя в крови 1,42%, что побудило полицию расследовать возможное вождение в нетрезвом виде. Разбитые автомобили, непригодные для дальнейшего использования, были эвакуированы, с общей стоимостью ремонта около 18 000 евро.

Инцидент вызвал дискуссию о важности безопасности на дорогах и опасности вождения отвлеченно. Кроме того, правоохранительные органы усилили расследование в связи с высоким уровнем алкоголя в крови водителя фургона, что может повлечь за собой юридические последствия для аварий, произошедших в состоянии опьянения.

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