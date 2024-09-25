Пять человек получили ранения в результате взрыва в здании суда в Калифорнии.

В результате расследования был задержан человек, который сейчас проходит допрос, сообщает представительSheriff's OfficeSanta Barbara CountyRaquel Zickв ходе онлайн-трансляции. Несмотря на взрыв, предположительно вызванный самодельным взрывным устройством, ситуация остается напряженной.

Пять человек получили медицинскую помощь в больнице Marian Regional Medical Center, как сообщил представитель больницы Sandy Doucette. Из них трое находятся в стабильном состоянии, а двое - в более оптимистичном. Мы уделяем приоритетное внимание их здоровью и оказываем лучшую возможную помощь и поддержку, - заявила она CNN.

Подробности инцидента пока недоступны, и мотивы остаются неизвестными.

Zick порекомендовала избегать и оградить соседние пути к зданию суда и призвала общественность держаться подальше от этой местности.

Кроме того,Santa Barbara County Superior Courthouseв Санта-Мрии, а также городские центры, такие как городская ратуша Санта-Мрии, библиотека и другие местные правительственные офисы объявили о временном закрытии. Городской спикер Марк ван де Камп объяснил это расследованием "взрыва, связанного с бомбой".

Санта-Мрия расположена на Центральном побережье Калифорнии, примерно в 160 милях к северу от Лос-Анджелеса.

Sheriff's DepartmentLos Angeles Countyобъявило о готовности усилить бдительность и патрулирование в и вокруг судов через сообщение в социальных сетях, однако они осведомлены о том, что на данный момент нет реальных угроз.

"Больница тесно следит за здоровьем всех пяти человек, пострадавших от взрыва, в том числе и нас, и гарантирует, что они получают наилучшую возможную помощь."

"Авторитеты призвали общественность избегать район возле здания суда из соображений безопасности, советуя нам держаться подальше до завершения расследования."

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