Неожиданный инцидент в регионе Альгой - Пять человек получили ранения в результате столкновения двух автомобилей.

В результате несчастного случая на дороге, где в Обералльгау врезался автомобиль в экипаж, пострадали пять человек. По словам представителя полиции, инцидент произошел на дороге недалеко от Имменштадта. Сначала сообщалось, что пострадали четыре пассажира экипажа и водитель автомобиля. Степень травм и причина столкновения были неясны. На место происшествия прибыло несколько бригад скорой помощи, и дорога была временно перекрыта для проведения спасательных работ.

В результате происшествия все пять человек, в том числе водитель автомобиля, получили травмы. Позже выяснилось, что в результате аварии пострадала также лошадь, которая была запряжена в экипаж.

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