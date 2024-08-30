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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Пять человек афганского происхождения, прибывших из юго-западного региона, должны быть выдворены на самолете.

С июля 2021 года жители Афганистана, проживающие в Баден-Вюртемберге, избегали возвращения на родину из-за захвата власти талибами. Однако ситуация изменилась.

 and  Anthony Ross
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Началось в пятницу утром, перемещение в Афганистан из аэропорта Лейпциг/Галле.
Началось в пятницу утром, перемещение в Афганистан из аэропорта Лейпциг/Галле.

- Пять человек афганского происхождения, прибывших из юго-западного региона, должны быть выдворены на самолете.

Утренняя депортация в Афганистан для пятерых преступников

Как сообщает Министерство миграции Штутгарта, пятеро ранее проживавших в Баден-Вюртемберге были на борту самолета, вылетевшего в Афганистан в пятницу утром. Все они были классифицированы как "жесткие преступники".

Один из них ранее проживал в Иллеркирхберге (район Альб-Доной) и, наряду с тремя другими преступниками в Ульме, подвергал сексуальному насилию 14-летнюю девочку в течение нескольких часов. Девочка была под влиянием алкоголя и наркотиков заранее. Еще один афганец был "рецидивистом и заядлым преступником", у которого было более 160 уголовных дел.

Четверых из них доставили из тюрьмы

В заявлении министерства говорилось, что четверых из них доставили из тюрьмы в аэропорт Лейпциг/Галле. Один был задержан полицией для депортации.

Это был первый случай, когда Германия депортировала афганских граждан в свою страну после того, как талибы захватили власть три года назад. Чартерный рейс Qatar Airways вылетел из аэропорта Лейпциг/Галле в пятницу утром, перевозя 28 афганских преступников, переведенных из различных федеральных земель. Операция была в основном организована Министерством внутренних дел Германии.

Увеличенный срок подготовки к депортации

Германия не имеет дипломатических отношений с талибами в Кабуле. После смертельного ножевого ранения в Мангейме в конце мая канцлер Олаф Шольц (СДПГ) объявил, что депортация серьезных преступников и террористических угроз в Афганистан и Сирию будет возобновлена.

Хотя депортационный рейс вылетел всего через неделю после подозреваемого исламистского мотивированного смертельного ножевого ранения в Золингене, его подготовка заняла гораздо больше времени, согласно официальным источникам. Немецкое издание "Шпигель" сообщает, что на это ушло два месяца.

Индивидуумы, классифицированные как "жесткие преступники", совершили различные преступления. Четверых из них доставили из тюрьмы в аэропорт Лейпциг/Галле для депортации.

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