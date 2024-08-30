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Федеральные земли ГерманииНовостиЗлоупотребление защищаемыми лицами

Пять человек афганского происхождения, из Нижней Саксонии, должны были быть вывезены на самолете.

Для первого случая после установления режима «Талибан» Германия депортирует 28 человек в Афганистан. В эту группу входят осужденные из Нижней Саксонии.

 and  Ksenia Johnson
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Подготовка к принудительной перемещении в Афганистанsohnлась по всей стране в течение нескольких недель.

- Пять человек афганского происхождения, из Нижней Саксонии, должны были быть вывезены на самолете.

Пять серьезных преступников из Нижней Саксонии стали первыми лицами, депортированными в Афганистан после прихода к власти талибов. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Ганновера. Преступники были в возрасте от средних двадцати до средних тридцати лет. Их преступления включали убийство, изнасилование, тяжкие телесные повреждения, жестокое обращение с уязвимыми людьми, мошенничество и кражу.

Министр внутренних дел Daniela Behrens считает эту общенациональную депортацию существенным прогрессом. Она заявила: "Депортация серьезных преступников необходима для безопасности Германии", - сказал политик от СДПГ. Подготовка к депортации велась несколько месяцев, с тщательным сотрудничеством федеральных и региональных властей.

1000 евро за каждого депортированного

Представитель Министерства внутренних дел сообщил, что каждому депортированному из Нижней Саксонии было выдано 1000 евро. Эта сумма должна была покрыть расходы на проживание в Афганистане в течение примерно 6-9 месяцев. Представитель пояснил, что все участвующие земли согласились на эту сумму.

Представитель федерального правительства Штеффен Хебестрейт уточнил: "Это были афганские граждане, все они были осуждены за преступления, не имели права проживать в Германии и имели приказы об expulsion". Рейс вылетел в пятницу утром из аэропорта Лейпциг/Халле.

Депортация этих серьезных преступников, в том числе тех, кто жестоко обращался с защищенными лицами, была обоснована министром внутренних дел Daniela Behrens как шаг к укреплению безопасности Германии. По прибытии в Афганистан каждому депортированному было выдано финансовое пособие в размере 1000 евро для поддержания себя в течение примерно 6-9 месяцев.

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