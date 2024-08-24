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Федеральные земли ГерманииНовостиОкруг Гёппинген

Пьяный пожилой человек покидает контрольно-пропускной пункт правоохранительных органов

Взрослый человек упорно отказывается останавливаться, пока полицейский не изъмет ключ зажигания у машины. После этого полицейские быстро discover причину странного поведения мужчины.

 and  James Williams
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Полицейские преследовали пьяного пожилого человека.
Полицейские преследовали пьяного пожилого человека.

- Пьяный пожилой человек покидает контрольно-пропускной пункт правоохранительных органов

Пьяный 72-летний водитель проигнорировал дорожный полицейский контроль

72-летний водитель, находясь в состоянии опьянения, проигнорировал полицейский контроль. Вместо того чтобы остановиться, пожилый водитель развернулся и уехал через жилой район в Eislingen/Fils, который находится в районе Göppingen. Сотрудник полиции подтвердил, что полицейские преследовали его, но мужчине удалось уйти от них, сворачивая на разные улицы. Они ждали возле его дома, но он продолжал игнорировать их команды, даже подъезжая к патрульной машине. Лишь когда офицер приблизился к его машине и изъял ключ зажигания, он finally остановился.

Предварительное расследование указывает на то, что бунтарское поведение водителя было результатом его крайнего опьянения. Тест на алкоголь в крови показал уровень алкоголя в крови более 1,1%. У пожилого человека изъяли права, и теперь ему грозит обвинение в вождении в нетрезвом виде.

Дорожный полицейский контроль произошел в районе Göppingen, конкретно в городе Eislingen/Fils, который находится в округе Göppingen. Несмотря на то, что пьяный 72-летний водитель ускользнул от полиции в округе Göppingen, его водительские права теперь под угрозой в этом суде из-за обвинений в вождении в нетрезвом виде.

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