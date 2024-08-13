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Федеральные земли ГерманииНовостиПолиция

Пьяный мужчина едет со своим сыном и племянником со скоростью 170 миль в час.

 and  Melissa Williams
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Жена попросила его вернуться.
Жена попросила его вернуться.

- Пьяный мужчина едет со своим сыном и племянником со скоростью 170 миль в час.

Мужчина, находившийся за рулем автомобиля с сыном и двумя племянниками, якобы развил скорость 272 километра в час на шоссе. 39-летний мужчина, как сообщается, ехал с восьмилетним сыном и племянниками 16 и 23 лет в Хофе в понедельник, согласно полиции. Прохожий сообщил полиции номерной знак автомобиля из-за высокой скорости и скрипа шин.

Когда полиция прибыла по адресу мужчины, его жена попросила его вернуться домой. Прибыв домой, 39-летнего мужчину обнаружили сидящим на пассажирском сиденье, а его 23-летний племянник был за рулем. Однако полиция изъяла видеозапись с мобильного телефона, на которой видно, как 39-летний мужчина едет на высокой скорости по шоссе А9. Тест на алкоголь показал, что у него было 2,3% содержания алкоголя в крови. Полиция изъяла водительские права мужчины и расследует, в том числе, вождение в нетрезвом виде и другие правонарушения.

Полиция посетила мужчину дома после получения сообщения о превышении скорости. В ходе расследования они обнаружили доказательства того, что 39-летний мужчина управлял автомобилем в нетрезвом виде, что привело к дальнейшему участию полиции.

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