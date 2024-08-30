- Пьяный человек размахивает ножом, угрожает своему ближнему на железнодорожном вокзале.

52-летний мужчина напился и подрался с 34-летним на вокзале в Оehringen (Хohenlohekreis) рано в четверг. Точная причина их ссоры осталась неясной, согласно федеральной полиции.

Пьяный мужчина махал ножом перед молодым человеком, при этом они, по-видимому, находились на расстоянии около полуметра друг от друга.

Полицейские выдворили старшего из вокзала, как объявил представитель федеральной полиции. Тест на алкоголь показал содержание алкоголя около 1,6%. Теперь ему грозит обвинение в угрозе.

Во время этого жаркого обмена словами свидетели отходили от железнодорожного вокзала, опасаясь за свою безопасность. После его удаления мужчина продолжал создавать беспорядки возле выхода со станции.

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