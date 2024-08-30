Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЖелезнодорожный вокзал

Пьяный человек размахивает ножом, угрожает своему ближнему на железнодорожном вокзале.

Конфликт на железнодорожном вокзале в Орингене закончился угрозой ножом. Подозреваемый был пьян.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
Личность в возрасте 52 лет, вооруженная ножом, начала инцидент на станции Охринген.
Личность в возрасте 52 лет, вооруженная ножом, начала инцидент на станции Охринген.

- Пьяный человек размахивает ножом, угрожает своему ближнему на железнодорожном вокзале.

52-летний мужчина напился и подрался с 34-летним на вокзале в Оehringen (Хohenlohekreis) рано в четверг. Точная причина их ссоры осталась неясной, согласно федеральной полиции.

Пьяный мужчина махал ножом перед молодым человеком, при этом они, по-видимому, находились на расстоянии около полуметра друг от друга.

Полицейские выдворили старшего из вокзала, как объявил представитель федеральной полиции. Тест на алкоголь показал содержание алкоголя около 1,6%. Теперь ему грозит обвинение в угрозе.

Во время этого жаркого обмена словами свидетели отходили от железнодорожного вокзала, опасаясь за свою безопасность. После его удаления мужчина продолжал создавать беспорядки возле выхода со станции.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Началось в пятницу утром, перемещение в Афганистан из аэропорта Лейпциг/Галле.
Федеральные земли Германии

Пять человек афганского происхождения, прибывших из юго-западного региона, должны быть выдворены на самолете.

С июля 2021 года жители Афганистана, проживающие в Баден-Вюртемберге, избегали возвращения на родину из-за захвата власти талибами. Однако ситуация изменилась.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Стадион «Штайгервальд» в Эрфурте в настоящее время ищет спонсора формы в рамках лото, проводимого...
Федеральные земли Германии

Эрфурт ищет спонсора футболок через розыгрыш.

Ищет спонсора для футболки, Rot-Weiß Erfurt прибегает к необычному способу. Команда предлагает билеты взамен. Но эти билеты не очень доступны по цене.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Нерациональные лезвия не должны выставляться на показах на общественном транспорте в Гамбурге, как...
Федеральные земли Германии

Чеченский гражданин выступает за запрет ножей в автобусах и поездах.

Мэр Гамбурга Тщенцеscher в целом выступает за исключение опасных лезвий из общественного транспорта. После инцидента в Золингене он выступает за ужесточение запрета на оружие.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
День государства Северной Вьетнамской области почтит жертв Солингена через момент торжественного размышления.
Федеральные земли Германии

День государства Северной Вьетнамской области почтит жертв Солингена через момент торжественного размышления.

Прошла неделя, и трагический ножевой инцидент в Солингене по-прежнему вызывает эмоции. В ландтаге Дюссельдорфа проводится внеочередное заседание. Также Солинген почтит погибших.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

Началось в пятницу утром, перемещение в Афганистан из аэропорта Лейпциг/Галле.
Федеральные земли Германии

Пять человек афганского происхождения, прибывших из юго-западного региона, должны быть выдворены на самолете.

С июля 2021 года жители Афганистана, проживающие в Баден-Вюртемберге, избегали возвращения на родину из-за захвата власти талибами. Однако ситуация изменилась.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Стадион «Штайгервальд» в Эрфурте в настоящее время ищет спонсора формы в рамках лото, проводимого...
Федеральные земли Германии

Эрфурт ищет спонсора футболок через розыгрыш.

Ищет спонсора для футболки, Rot-Weiß Erfurt прибегает к необычному способу. Команда предлагает билеты взамен. Но эти билеты не очень доступны по цене.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Нерациональные лезвия не должны выставляться на показах на общественном транспорте в Гамбурге, как...
Федеральные земли Германии

Чеченский гражданин выступает за запрет ножей в автобусах и поездах.

Мэр Гамбурга Тщенцеscher в целом выступает за исключение опасных лезвий из общественного транспорта. После инцидента в Золингене он выступает за ужесточение запрета на оружие.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно