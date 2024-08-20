Пэрис Хилтон восстанавливает часть своих вещей после пожара, который якобы сжег и сжиг почти все предметы в ее трейлере.

Пожар, зафиксированный на записях, которые Делевинь поделилась в Instagram, произошел во время съемок музыкального видео для ее трека "Проблемная школа".

"Вау, это похоже на поле битвы", - прокомментировала Делевинь, прогуливаясь по обугленному трейлеру и оценивая ущерб. "Это безумие, я не могу поверить, что это произошло".

Хотя причина пожара не уточняется, Делевинь якобы описала его как "непреднамеренный" в своих Instagram Stories на прошлой неделе.

"Все целы и невредимы, и это действительно самое главное", - написала она в подписи.

CNN пыталась связаться с представителем Делевинь для комментария.

Несмотря на то, что пожар, казалось, уничтожил большинство личных вещей Делевинь в трейлере и, по-видимому, причинил серьезный ущерб его конструкции, знаменитость смогла сохранить некоторые из своих вещей.

"Так много дорогих воспоминаний, связанных с каждым из этих предметов, все они вызывают воспоминания об этом эпическом путешествии, чтобы создать самое замечательное музыкальное видео, которое мы можем создать для вас всех", - написала Делевинь в подписи ко второй Instagram записи, которую она опубликовала в понедельник.

На видео Делевинь показывает некоторые из спасенных вещей, таких как несколько украшений Chanel и Lara Heems, несколько мобильных телефонов, инкрустированных Swarovski, ее дневник, сумочки и две частично обугленные Swarovski-изделия, созданные Майклом Шмидтом.

"Хотя я потрясена и все еще оправляюсь от этого", - написала Делевинь, "это не остановит меня и мою команду. Следите за другим видом пламени #ВечныйИкон".

Хэштег, который использует Делевинь, является отсылкой к ее второму студийному альбому "Вечный Икон", который будет выпущен 6 сентября. В новом альбоме представлены такие артисты, как Меган Трейнор и Сия.

"Instagram-записи Делевинь стали источником развлечения для ее фанатов, где она делится последствиями пожара и своей стойкостью перед лицом трагедии".

"Несмотря на неудачу, Делевинь продолжает продвигать свой предстоящий альбом 'Вечный Икон', используя пожар как метафору для 'пламени' в своей музыке".

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