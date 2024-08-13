- "Пчела" Ричарда Луганера <unk> жена Симона говорит в Instagram Servus

Всего несколько недель назад они поженились, и теперь Симона Лугнер, 42 года, прощается со своим мужем, покойным Ричардом Лугнером, который ушел из жизни в возрасте 91 года. В нескольких, но трогательных строках она обращается к своему покойному мужу в последний раз.

Ричард Лугнер был мечтой моей жизни

"Ты был мечтой моей жизни", - пишет Симона Лугнер, также известная как "Биенчен", на портрете покойного. "И когда я видела, как ты улыбаешься при моем виде, я знала, что я тоже твоя", - продолжает она. В настоящее время аватарка Симоны в Instagram полностью черная, предположительно как знак траура.

"Мёртель", прозвище Лугнера, женился на Симоне 1 июня в Вене. Это был его шестой брак. Ранее он был женат на Кристине "Мяуси" Лугнер и Кэти "Спатци" Лугнер, обе из которых также выразили свои соболезнования по случаю его смерти.

"Мёртель" останется незабываемым примером для подражания

"Риchard был моим великим образцом для подражания и жизненным наставником, я ему многим обязана", - сказала "Мяуси" австрийской "Кроне-Цайтунг". Она говорила с ним всего лишь в прошлую воскресенье. "Я так многому научилась у него, он верил в меня и доверял мне". Бывшая пара была жената с 1991 по 2007 год.

Риchard Лугнер был женат на "Спатци" с 2014 по 2016 год. "Когда я услышала трагическую новость о твоей смерти сегодня утром, я была в шоке. Ричард, ты тоже казался мне бессмертным", - написала она в Instagram. "Твоя преданность, твое упорство, твой мужество были вдохновляющими и заразительными. Я благодарю тебя от всего сердца за прекрасное время, проведенное рядом с тобой, за все, что ты меня научил о жизни". Он останется незабываемым.

"Горе, которое она чувствует, переполняет", - делится Симона Лугнер в трогательном посте в социальных сетях. "Пустота, оставленная смертью Ричарда, огромна, он был светом моей жизни".

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