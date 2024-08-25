Павел Дуров, которого часто называют российским аналогом Марка Цукерберга, был задержан во французском аэропорту.

Французские антифродовые власти, связанные с таможней, задержали его по прибытии в аэропорт Буживал после частного рейса из Азербайджана, как сообщает BFMTV.

Как сообщает BFMTV, основатель Telegram, часто называемый "Зuckerbergом России", редко посещал Францию и Европу после выдачи ордера на его арест.

Дурова, 39 лет, разыскивали французские власти из-за отсутствия модерации контента в Telegram, что привело к его использованию в отмывании денег, наркоторговле и распространению педофилической информации, как сообщает BFMTV. Регуляторы Европейского союза ужесточают контроль над онлайн-платформами для борьбы с ложной информацией и незаконным контентом.

Посольство России во Франции подтвердило задержание Дурова в воскресенье, сообщив, что находится на связи с его адвокатом.

Прокуратура Франции пока не ответила на запрос CNN о комментарии.

Дуров и его брат Николай Дуров запустили Telegram в 2013 году. Приложение насчитывает 900 миллионов активных пользователей.

По данным индекса миллиардеров Bloomberg, состояние Павла Дурова оценивается в $9,15 миллиардов.

Он покинул Россию в 2014 году, отказавшись подчиняться требованиям российского правительства предоставить данные о пользователях украинской ВКонтакте, и сейчас проживает в Дубае.

Технологический предприниматель Павел Дуров, имеющий значительное влияние в технологической индустрии, сталкивается с обвинениями в неадекватной модерации контента в Telegram, что привело к его связыванию с незаконной деятельностью в Европе. Регуляторы в технологической индустрии все больше сосредоточены на борьбе с ложной информацией и незаконным контентом на онлайн-платформах.

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