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Патрис Аминати выражает удовлетворение отсутствием новых разработок.

 and  Anne Legman
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Патрис Аминати выражает удовлетворение отсутствием новых разработок.

Около года после постановки диагноза рака супруга ведущего ProSeven Даниэля Аминати поделилась новостями о своем здоровье в посте в Instagram от 18 сентября. "Что нового?", - спрашивает она своих подписчиков, энтузиастично добавляя: "Ничего! Разве это не замечательно?"

В апреле прошлого года мать двухлетнего ребенка и ее популярный супруг объявили публично, что у нее диагностировали кожный рак, опасную форму, поражающую темнокожие. Уже начали образовываться метастазы. Она делилась изнуряющими химиотерапиями и последующими печальными новостями со своими подписчиками. Но затем в августе она принесла хорошие новости: через шесть месяцев после второго курса лечения от рака у нее не было метастазов. В новом посте она уточнила свою ситуацию.

"Текущий статус: нет метастазов, нет маркеров опухоли. Что осталось? Лечение продолжается, чтобы поддерживать этот статус. Побочные эффекты создаютamerican roller coaster of feelings. Быть свободным от рака не значит быть свободным от лечения. Это относится и ко мне, и ко всем другим выжившим.", - объясняет она, сопровождая пост серией изображений, на которых она слабая в больнице и веселая на поле для гольфа, полевые работы или играет в сене со своей дочерью.

"Я наслаждаюсь часами и днями"

"Визиты к врачу, тесты, посещения больницы по-прежнему чередуются - все еще. Но: я наслаждаюсь, праздную часы и дни, когда я не чувствую боли, когда я не постоянно беспокоюсь, когда я ничего не чувствую, когда мне не нужны лекарства.", - радостно замечает она, выражая свою новую надежду, что ее семья теперь может жить мирно.

Она также ценит своих лечащих врачей: "Но была и поездка на машине ночью в Кёльн, когда у меня были такие сильные спазмы, что мы поехали в ближайшую больницу в 1 час ночи. Как врачи сотрудничают через немецкие штаты, как они все устраивают для своих пациентов в рекордное время, это поразительно! Спасибо!", - благодарит она медицинских работников.

Между медицинскими назначениями и пребыванием в больнице Аминати наслаждается "прекрасной повседневной жизнью" со своей радостной дочерью Шарли Малика. "На игровой площадке, готовка, выпечка, игра на пианино, занятия спортом, садоводство, уборка ... вещи, которые я теперь могу делать самостоятельно и которые снова делают меня счастливой. Даже офисная работа ... я никогда не привыкну к ней ... но я могу справиться с ней!", - шутливо замечает она. "И что еще? Я прыгаю через лужи в своих резиновых сапогах! Почему? Потому что я могу (снова и все еще)!".

Диагноз рака в 2023 году радикально изменил жизнь студентки-психолога, сделав ее более осознанной в отношении того, что действительно важно в жизни. " Despite the diagnosis - malignant melanoma stage four with distant metastases in various organs - I was fought for, given hope. For that, I am grateful.", - поделилась она искренние слова на своем профиле в Instagram.

После того, как она поделилась своей историей лечения рака и ремиссии, Патрисия Аминати выражает: "Я рада объявить, что 'развлечения' в нашей жизни теперь включают регулярные посещения поля для гольфа и игровой площадки с Шарли Маликой." Кроме того, она добавляет: "Радость участия в 'развлечениях' повседневной жизни, таких как выпечка и садоводство, никогда не была такой сладкой, как после преодоления своихhealth challenges."

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