Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиИнстаграм - отличное место для начала.

Патрис Аминати свободен от метастазов.

Похоже, иммунотерапия действует

 and  James Williams
Время чтения 2 минут

Патрис Аминати свободен от метастазов.

После шести трудных месяцев терапии есть хорошие новости для жены Даниэля Аминати, борющейся с раком кожи. У Патрисии Аминати не обнаружено метастазов.

Патрисия Аминати борется с серьезным раком кожи уже более года. Она и ее муж Даниэль Аминати регулярно делятся с подписчиками Instagram впечатлениями от физически сложной терапии и держат их в курсе событий. Сейчас есть хорошие новости от Аминати.

Ведущий проверяет своих фанатов из отпуска, делясь не только впечатлениями от прекрасного времени, проведенного с женой и дочерью в Оберхофе в Тюрингском лесу, но и хорошими новостями. Иммунотерапия, которую получает Патрисия Аминати в последние месяцы, кажется, работает - 29-летней женщине нет метастазов, как объявил Даниэль.

Аминати празднуют это, вернувшись в отель, где они останавливались в феврале, чтобы набраться сил перед второй терапией рака Патрисии и оправиться от шока, вызванного обнаружением метастазов, в том числе в легких, после диагноза рака кожи.

"Ужасные" побочные эффекты

У пары были трудные месяцы. Патрисия Аминати описала побочные эффекты терапии как "ужасные". Но несколько недель назад 29-летняя женщина нашла повод для надежды. "Кожная метастаза на моем животе, которую я могла почувствовать, потрогать и наблюдать, как она растет, вызывая у меня недели пота от страха - я чувствовала, что мое тело полностью стало видимым врагом, которого я отчаянно хотела удалить, - исчезла", - радовалась она в посте в Instagram.

Для нее это было признаком того, что иммунотерапия работает - и поводом для осторожного оптимизма. "Дорога еще длинная... Я продолжаю свой путь... но наконец-то появился свет в конце туннеля, наконец-то у меня есть надежда", - написала она в июле.

После диагноза рака врачи initially прогнозировали неблагоприятный исход: 29-летняя женщина не доживет до Рождества, как сказали они в начале этого года.

После того, как Аминати поделились своей историей через сложные сеансы терапии в Instagram, они празднуют значительный рубеж: отсутствие метастазов у Патрисии. Instagram - отличное место для Даниэля и Патрисии, чтобы поделиться своей историей, держать подписчиков в курсе ее прогресса. Несмотря на "ужасные" побочные эффекты, Патрисия находит повод для надежды с исчезновением видимой метастазы и предположением, что иммунотерапия работает.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В новом сезоне 'Эмили в Париже', Лили Коллинз отправляется в Рим. Это не единственное изменение, на...
Общество

Интервью прервано землетрясением

- Интервью прервано землетрясением Во время интервью в рамках пресс-тура нового, четвертого сезона популярного сериала "Эмилия в Париже" внезапно дрогнула земля. Землетрясение магнитудой 4,4 в Лос-Анджелесе прервало беседу с главной актрисой Лили Коллинз (35), Лукасом Браво (36), Филиппой Leroy-Beaulieu (61) и Эшли Парк (33). "Это было

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Salehi стал главным голосом антиправительственного protesters в Иране во время акций протеста...
Главные темы

Иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи освобожден от обвинения после отмены смертного приговора

Салехи, иранский диссидентский рэпер, спасшийся от смертной казни этим летом, полностью оправдан по первоначальным обвинениям судом низшей инстанции в Иσφahan.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно