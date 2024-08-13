Патрис Аминати свободен от метастазов.

После шести трудных месяцев терапии есть хорошие новости для жены Даниэля Аминати, борющейся с раком кожи. У Патрисии Аминати не обнаружено метастазов.

Патрисия Аминати борется с серьезным раком кожи уже более года. Она и ее муж Даниэль Аминати регулярно делятся с подписчиками Instagram впечатлениями от физически сложной терапии и держат их в курсе событий. Сейчас есть хорошие новости от Аминати.

Ведущий проверяет своих фанатов из отпуска, делясь не только впечатлениями от прекрасного времени, проведенного с женой и дочерью в Оберхофе в Тюрингском лесу, но и хорошими новостями. Иммунотерапия, которую получает Патрисия Аминати в последние месяцы, кажется, работает - 29-летней женщине нет метастазов, как объявил Даниэль.

Аминати празднуют это, вернувшись в отель, где они останавливались в феврале, чтобы набраться сил перед второй терапией рака Патрисии и оправиться от шока, вызванного обнаружением метастазов, в том числе в легких, после диагноза рака кожи.

"Ужасные" побочные эффекты

У пары были трудные месяцы. Патрисия Аминати описала побочные эффекты терапии как "ужасные". Но несколько недель назад 29-летняя женщина нашла повод для надежды. "Кожная метастаза на моем животе, которую я могла почувствовать, потрогать и наблюдать, как она растет, вызывая у меня недели пота от страха - я чувствовала, что мое тело полностью стало видимым врагом, которого я отчаянно хотела удалить, - исчезла", - радовалась она в посте в Instagram.

Для нее это было признаком того, что иммунотерапия работает - и поводом для осторожного оптимизма. "Дорога еще длинная... Я продолжаю свой путь... но наконец-то появился свет в конце туннеля, наконец-то у меня есть надежда", - написала она в июле.

После диагноза рака врачи initially прогнозировали неблагоприятный исход: 29-летняя женщина не доживет до Рождества, как сказали они в начале этого года.

После того, как Аминати поделились своей историей через сложные сеансы терапии в Instagram, они празднуют значительный рубеж: отсутствие метастазов у Патрисии. Instagram - отличное место для Даниэля и Патрисии, чтобы поделиться своей историей, держать подписчиков в курсе ее прогресса. Несмотря на "ужасные" побочные эффекты, Патрисия находит повод для надежды с исчезновением видимой метастазы и предположением, что иммунотерапия работает.

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