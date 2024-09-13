Пассажиру предписано покрыть расходы на топливо в размере более $5000 после отвода рейса из-за неконтролируемого поведения.

Согласно Австралийской федеральной полиции, 32-летний мужчина из Западной Австралии вызвал беспорядки на рейсе из Перта в Сидней. Из-за своего поведения самолет был вынужден вернуться в Перт, а пилот сбросил топливо для безопасной посадки.

Пассажиру было предписано возместить авиакомпании $8,630 AUD ($5,806 USD) за потраченное топливо. Кроме того, суд Перта оштрафовал его на $6,055. В результате его поведение обошлось ему в $11,861 – сумму, которая, скорее всего, намного больше, чем та, которую он потратил на билет.

Шона Дэвис, исполняющая обязанности суперintendent AFP, прокомментировала: "Эта ситуация должна служить предупреждением о том, что противоправное поведение на борту может обернуться существенными финансовыми последствиями для виновного".

"Быть послушным и выполнять указания экипажа гораздо проще, чем создавать ненужные проблемы, которые в конечном итоге могут сказаться на вашем кошельке", - добавила Дэвис.

Хотя инцидент произошел 25 сентября 2023 года, дело против непослушного пассажира продвигалось через судебную систему Австралии примерно год.

Имя мужчины и авиакомпании были сохранены в тайне, и не было никаких подробностей о конкретных действиях, которые привели к столь внушительному штрафу.

Пассажир признал себя виновным в одном случае нарушения общественного порядка на борту самолета и еще одном случае невыполнения правил безопасности.

Хотя штрафы за расходы авиакомпании на топливо не являются обычной практикой, другие виды штрафов встречаются чаще.

В 2021 году Управление гражданской авиации США ввело политику нулевой терпимости к пассажирам, ведущим себя неподобающим образом на самолетах.

В том году пассажиры были оштрафованы за разные правонарушения на рейсах США, в том числе один пассажир, пытавшийся проникнуть в кабину и которого пришлось сдерживать, и другой, который ударил стюардессу, отправив ее в больницу. Самые серьезные случаи неподобающего поведения на борту сообщаются в Министерство юстиции.

Самый высокий индивидуальный штраф в $40,823 был выписан пассажиру, который взял с собой алкоголь на борт, напился, пытался курить марихуану в туалете и сексуально домогался стюардессы – все это во время одного рейса.

Пит Мунтеан и Грегори Уоллес, журналисты CNN, работали над этим сообщением.

Этот инцидент вызвал широкое освещение в новостях о путешествиях, подчеркивая серьезные последствия для пассажиров, ведущих себя деструктивно на борту. Пассажиры теперь более осведомлены о политике нулевой терпимости, которую применяют органы власти, подобные Управлению гражданской авиации США.

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