Пассажир Черил мочится на пожилого пассажира на борту самолета.

В шокирующем повороте событий бывший игрок НФЛ Госдер Черilus попал в центр внимания из-за инцидента на борту самолета. 40-летний футболист обвиняется в том, что он помочился на пожилого пассажира и атаковал мужчину во время полета из Бостона в Дублин. Самолет был вынужден вернуться, в результате чего Черilus был арестован по прибытии.

Многие американские СМИ сообщают об этом тревожном инциденте. Согласно отчету полиции Массачусетса, самолет вернулся в Бостон из-за "неуправляемого пассажира", которым оказался Черilus. Бывший игрок в линию нападения "Детройт Лайонс" был арестован по прибытии.

Жертва, Конни Буш, рассказала об инциденте NBC Boston, сказав: "Я сказала ему остановиться и пыталась оттолкнуть его. Это был абсолютно безумный опыт, через который я не хочу проходить снова". В понедельник Черilus признал себя невиновным в суде и отказался общаться с прессой. В социальной сети он объяснил свое "неподобающее поведение" многолетней задержкой рейса и приемом снотворного, которое он обычно не принимает.

20 секунд шока

Согласно другому полицейскому отчету, полученному Ассошиэйтед Пресс, Черilus уже был пьян, когда садился на борт. Согласно документам суда, примерно через час после взлета он якобы подошел к Буш, оголился и помочился на нее в течение примерно 20 секунд. Экипаж и пассажиры якобы были шокированы и боялись за свою безопасность. На обратном пути к своему месту Черilus якобы ударил старшего мужчину правой рукой.

Экипаж пытался вмешаться, но Черilus стал не сотрудничать и агрессивен. Полиции пришлось вывести его с самолета после посадки и использовать два комплекта наручников из-за его роста более двух метров. Инцидент произошел над канадскими водами, что привело к федеральному расследованию.

После освобождения под залог в 2500 долларов Черilus должен снова появиться в суде в октябре, как сообщает NBC Boston.

Американские СМИ широко освещают тревожный инцидент с бывшим игроком НФЛ Госдером Черилусом. Из-за своего поведения на борту самолета в дело были привлечены сотрудники службы маршалов США.

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