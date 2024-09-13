Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовости

Партия зеленых выступает за вмешательство Верховного суда в спорный спор о голосовании в Неваде.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
В этом файле, датированном 2 октября 2019 года, вы найдете
В этом файле, датированном 2 октября 2019 года, вы найдете

Партия зеленых выступает за вмешательство Верховного суда в спорный спор о голосовании в Неваде.

Кандидаты от партии "Зелёных" фактически были исключены из процесса голосования, как указано в экстренной петиции. "Эти избиратели в Неваде, которые могли бы поддержать партию "Зелёных" на этих выборах, лишены такой возможности."

Джей Секюлов, бывший адвокат экс-президента Дональда Трампа, представляет партию "Зелёных" в данном деле.

Эта экстренная апелляция связана с решением Верховного суда Невады прошлой недели. Он постановил, что партия "Зелёных" не соблюла правильные процедуры при подаче подписей для включения своих кандидатов в бюллетени.

Иск против партии "Зелёных" был инициирован партией демократов Невады. Продолжающееся противостояние подчеркивает влияние третьих партий в штатах, где опросы показывают узкое преимущество между экс-президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Камалой Харрис.

Партия демократов Невады подала в суд на государственную партию "Зелёных" Невады, чтобы предотвратить появление Стайна в бюллетене. Они утверждали, что партия "Зелёных" использовала неправильную форму для сбора и подачи необходимых подписей для включения этого кандидата в бюллетень.

Нижний суд Невады поддержал партию "Зелёных", но Верховный суд Невады постановил в этом месяце, что Стайна не следует включать, указав, что партия "Зелёных" не соблюла необходимые правила для включения Стайна в бюллетень.

В своем решении Верховный суд Невады упомянул "к сожалению, ошибку", допущенную при подаче формы, когда секретарь штата Невада предоставил партию "Зелёных" неправильную форму для процесса сбора подписей.

Заявление было подано судье Элене Каган, которая рассматривает экстренные дела от некоторых западных штатов страны.

Представление Джей Секюловым партии "Зелёных" в данном деле имеет значительные политические последствия, поскольку третьи партии могут существенно повлиять на результаты выборов, как видно в штатах, где разница между экс-президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Камалой Харрис, как ожидается, будет узкой.

Продолжающаяся правовая борьба партии "Зелёных" за включение в бюллетень в Неваде подчеркивает важность точного соблюдения политических процедур, так как их невыполнение может привести к исключению кандидатов из процесса голосования, как это произошло с партией "Зелёных".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения
Политика

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения

Рассматривая последствия прошлогоднего пожара на Мауи, унесшего 102 жизни, следователи обнародовали отчет в пятницу, указав, что они не нашли признаков того, что местные власти приняли необходимые меры предосторожности, несмотря на ранее полученные предупреждения о потенциально опасной...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В апреле 2020 года федеральные правоохранительные органы проводят тщательные проверки на границе...
Политика

Власти опасаются возможного напряжения при проведении пограничных проверок.

Власти опасаются возможного напряжения при проведении пограничных проверок. Начиная с следующего понедельника, границы Германии будут находиться под надзором Федеральной полиции, что вызвало недоумение среди некоторых сотрудников правоохранительных органов. Это шокирующее заявление встретило критику со стороны председателя профсоюза Роскопфа, который обеспокоен увеличением вероятности того, что полицейские покинут свои посты. По словам

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни.
Политика

Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни.

Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни. В пятницу Папа Франциск заканчивает своё самое длительное зарубежное путешествие на данный момент. На сессии вопросов и ответов он отказался поддерживать какого-либо кандидата на предстоящих выборах в США, заявив, что считает tanto Камалу Харрис, как и Дональда Трампа проблемными

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

Малыш-гребенщик по имени Му Денг захватывает крупную онлайн-аудиторию и привлекает значительное...
Стоит посетить!

Минимальный бегемот по имени Му Дэн, живущий в Таиланде, недавно получил известность в Интернете.

Двухмесячный пигмей火曜hippo Moo Deng благодаря своему розовому оттенку кожи и очаровательному нраву завоевала популярность в онлайне и собирает большие аудитории в тайском зоопарке, где живет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над...
Стоит посетить!

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы С момента своего основания в 4-м веке н.э. ранними христианами на черноморском побережье, святыня пережила трансформацию Римской империи в византийскую эпоху, подъем османов, борьбу Турции за независимость после Первой мировой войны, десятилетия вандализма и запустения и удивительное возрождение в наше время. Более захватывающее

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно