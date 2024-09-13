Партия зеленых выступает за вмешательство Верховного суда в спорный спор о голосовании в Неваде.

Кандидаты от партии "Зелёных" фактически были исключены из процесса голосования, как указано в экстренной петиции. "Эти избиратели в Неваде, которые могли бы поддержать партию "Зелёных" на этих выборах, лишены такой возможности."

Джей Секюлов, бывший адвокат экс-президента Дональда Трампа, представляет партию "Зелёных" в данном деле.

Эта экстренная апелляция связана с решением Верховного суда Невады прошлой недели. Он постановил, что партия "Зелёных" не соблюла правильные процедуры при подаче подписей для включения своих кандидатов в бюллетени.

Иск против партии "Зелёных" был инициирован партией демократов Невады. Продолжающееся противостояние подчеркивает влияние третьих партий в штатах, где опросы показывают узкое преимущество между экс-президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Камалой Харрис.

Партия демократов Невады подала в суд на государственную партию "Зелёных" Невады, чтобы предотвратить появление Стайна в бюллетене. Они утверждали, что партия "Зелёных" использовала неправильную форму для сбора и подачи необходимых подписей для включения этого кандидата в бюллетень.

Нижний суд Невады поддержал партию "Зелёных", но Верховный суд Невады постановил в этом месяце, что Стайна не следует включать, указав, что партия "Зелёных" не соблюла необходимые правила для включения Стайна в бюллетень.

В своем решении Верховный суд Невады упомянул "к сожалению, ошибку", допущенную при подаче формы, когда секретарь штата Невада предоставил партию "Зелёных" неправильную форму для процесса сбора подписей.

Заявление было подано судье Элене Каган, которая рассматривает экстренные дела от некоторых западных штатов страны.

Представление Джей Секюловым партии "Зелёных" в данном деле имеет значительные политические последствия, поскольку третьи партии могут существенно повлиять на результаты выборов, как видно в штатах, где разница между экс-президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Камалой Харрис, как ожидается, будет узкой.

Продолжающаяся правовая борьба партии "Зелёных" за включение в бюллетень в Неваде подчеркивает важность точного соблюдения политических процедур, так как их невыполнение может привести к исключению кандидатов из процесса голосования, как это произошло с партией "Зелёных".

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