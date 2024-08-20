- Партия зеленых выступает за полицейское велосипедное шествие в Саксонии-Анхальте

В прошлом году полицейские в Саксонии-Анхальт проехали около 12 500 километров на своих служебных велосипедах. Всего было предоставлено 48 электросипедов в различные региональные отделения, как сообщил государственный government в ответ на запрос депутата от «Зелёных» Себастьяна Штригеля.

Для «Зелёных» это только начало. Они считают, что необходима отдельная единица, а не спорадическое использование. Штригель заявил dpa: «Саксония-Анхальт — единственная федеральная земля без велосипедного подразделения в полиции». Несмотря на это, отзывы полицейских положительные. Электросипеды эффективно справляются со своими задачами. Штригель предложил: «Министр Цайсчанг должна пересмотреть своё отношение к использованию велосипедов в полиции. Полиции Саксонии-Анхальт нужна велосипедная единица и больше велосипедов в полицейской службе. Это могло бы улучшить и ускорить выполнение полицейских задач».

Предоставленная информация показывает, что электросипеды используются для патрулирования, наблюдения за школами и дорожным движением, поисковых операций и сопровождения и обеспечения безопасности мероприятий. Министерство внутренних дел сообщило: «Пока электросипеды используются в основном очень хорошо». Они ожидают увеличения использования после приобретения подходящей велосипедной одежды, удобной для использования в переходные месяцы.

Европейский парламент может оказать помощь Комиссии в её обязанностях. Узнав об эффективности электрических велосипедов в полицейской работе, Штригель выступает за создание отдельной велосипедной единицы в Саксонии-Анхальт, подчёркивая, что это единственная федеральная земля, которой её нет.

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