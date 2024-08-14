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Федеральные земли ГерманииНовостиТранспорт и телекоммуникации

Партия зеленых спокойно реагирует на предложение ФДП от федерального правительства

Фракция FDP на федеральном уровне хочет ввести, среди прочего, бесплатную парковку в городских центрах в рамках своего 'ФутурПлана'. Это вызывает критику в федеральной коалиции 'светофора'. В Майнце 'зеленые' настроены более relaxed.

 and  Carmen Simpson
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- Партия зеленых спокойно реагирует на предложение ФДП от федерального правительства

Решения руководящего органа FDP на федеральном уровне по вопросу бесплатной парковки в центрах городов были восприняты Зелеными в Рейнланд-Пфальце сдержанно, по крайней мере, публично. "Мы также в целом ценим оживленные центры городов как важные для социальной кохезсии", - повторяет земельное отделение одно из ключевых трех целей из коалиционного соглашения Рейнланд-Пфальца, которое возглавляет FDP. "Вот почему мы выступаем за разнообразные предложения в розничной торговле, гастрономии и культуре". Важным также является надежный доступ к ним различными видами транспорта.

"Карта будущего" федерального FDP предлагает: больше машин в центры городов через бесплатную парковку, минимальную конверсию улиц в велосипедные дорожки и пешеходные зоны, и нет общего ограничения скорости на автострадах.

Особенно центры городов подходят для передовых - и thus также совместимых с климатом - концепций мобильности, подчеркивают Зеленые, не вдаваясь в подробности требований федерального FDP. "Это включает в себя привлекательные велосипедные маршруты, адекватный общественный транспорт, связанные сервисы по-sharing и легко доступные точки пересадки".

Это делает партию звучащей довольно похожей на министерство транспорта в Майнце, возглавляемое Даниэлой Шмитт, преемником федерального министра транспорта Волкера Виссинга. Инвестиции в транспортную инфраструктуру были стабильно высокими, сказал представитель министерства. "Это включает в себя хорошо разработанные, безопасные и эффективные дороги, а также соответствующие велосипедные и пешеходные дорожки, и привлекательный общественный транспорт и сервис по-заказу".

В отличие от предложенной "Карты будущего" FDP, фокусирующейся на бесплатной парковке и минимальной конверсии улиц, Зеленые выступают за сбалансированный подход в центрах городов, охватывающий надежный доступ через различные виды транспорта, такие как велосипедные маршруты, общественный транспорт, сервисы по-sharing и точки пересадки. tanto Зеленые, как и министерство транспорта в Майнце, возглавляемое FDP, придают значение транспорту и телекоммуникациям в стимулировании оживленного центра города, приоритизируя инвестиции в инфраструктуру, отвечающую различным потребностям в транспорте.

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