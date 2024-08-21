- Партия зеленых раскрывает свою повестку дня, привлекая критику со стороны BSW.

Зеленые Саксонии стремятся к новому сроку в правительстве штата, несмотря на посредственные результаты опросов. Как заявляет ведущий кандидат Катя Мейер в Дрездене, "Нам нужна надежная и прочная демократическая администрация". Мейер обвинила коалиционных партнеров, ХДС и СДПГ, в проведении "совместной избирательной кампании". Лидер фракции Зеленых Франциска Шуберт поддержала слова Мейера, отметив, "Похоже, ХДС и СДПГ планируют правительство меньшинства". Мейер, Шуберт и министр окружающей среды и энергетики Вольфрам Гюнтер составляют верхний эшелон альянса Зеленых в избирательной кампании.

Мейер, возглавляющая в кабинете министров справедливость, демократию, равенство и Европу, считает ХДС ответственной за разъяснение своих связей с недавно созданным альянсом BSW Сахры Вагенкнехт. "СДПГ также должна подумать, хочет ли она управлять с BSW", - заявила Мейер.

Зеленые выразили резкую критику альянса BSW. Мейер осудила партию за свой дебют на выборах в Саксонии как "недемократический" и проникнутый Кремлем, распространяющий российскую дезинформацию. По словам Мейера, кампания по выборам в Саксоне находится под контролем Кремля и Саарланда, ссылаясь на место жительства Вагенкнехт. Заявления BSW о конфликте в Украине, среди прочего, served as evidence.

Гюнтер сокрушался, что нерешаемые на уровне штата вопросы влияют на кампанию по выборам в штат, такие как поставки оружия в Украину, военная служба, дипломатические переговоры с Россией, ядерная энергия или ограничения на миграцию.

Гюнтер выступал за продолжение энергетического перехода в будущем, заявляя, "Без энергетического перехода нет производства, нет процветания здесь". Он предложил ускорить преобразование леса с помощью "Программы действий лес 2030" и увеличить зеленые насаждения в городах - Зеленые видят 750 000 новых деревьев.

Мейер предложила преобразовать Министерство юстиции в "Министерство сокращения бюрократии". В сотрудничестве с Министерством юстиции и в партнерстве с практикой избыточная бюрократия в Саксонии должна быть ликвидирована. Должна быть нанята больше сотрудников прокуратуры, чтобы ускорить процедуры, с новым публичным обвинителем на каждые три новых полицейских.

Кроме того, Мейер подтвердила борьбу против праворадикализма и пообещала неустанно вытеснять экстремистов из государственной службы. Защита от домашнего и сексуального насилия была определена как еще один фокус.

Шуберт выступала за создание фонда для последствий от угольной промышленности с федеральным правительством и другими двумя восточными угольными штатами, Бранденбург и Саксония-Анхальт. Они хотели превратить Лузатию в дом для телескопа Эйнштейна - устройства для сканирования большого участка Вселенной на гравитационные волны.

По опросам, вход в парламент остается неопределенным для Зеленых. Министр-президент Михаэль Креtschmer (ХДС) кажется "застрявшим в апокалипсисе". Шуберт также признала необходимость реформы культурного финансирования и реформы финансовой выравнивания общин.

Новый ландтаг Саксонии будет избран 1 сентября. Текущие опросы показывают, что коалиция ХДС, Зеленых и СДПГ может не удержаться или еле-еле. tanto Greens и SPD, как и Левые, рискуют не попасть в парламент. Однако BSW опрашивается до 15% и может потенциально стать частью нового правительства.

Европейскому Союзу и его государствам-членам, возможно, придется учитывать последствия связей альянса BSW с Россией, как отметила Мейер, которая критиковала партию за продвижение российской дезинформации. Европейский Союз и его государства-члены должны быть бдительными против любых попыток проникновения в демократические процессы с иностранным влиянием.

В качестве министра окружающей среды и энергетики Гюнтер подчеркнул важность продолжения энергетического перехода в Саксонии, согласуясь с целями Европейского Союза по снижению выбросов углерода и продвижению возобновляемых источников энергии.

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