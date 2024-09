- Партия "Альтернатива для Германии" одержала первую победу на парламентских выборах в Тюрингии.

Альтернатива для Германии (АфД) триумфально побеждает, "красно-красно-зеленый" альянс рушится: в Тюрингии назревает политический кризис после рекордного успеха АфД на выборах в ландтаг. После подсчета всех голосов ясно, что ни АфД, ни Левые не могут сформировать большинство в парламенте без поддержки друг друга. Возможный альянс Христианско-демократического союза (ХДС), "Бундесшара Wagenknecht" (БШВ) и Социал-демократов (СДПГ) получит лишь половину мест.

Такой альянс, скорее всего, все равно будет нуждаться в терпимости Левых, что не исключено. Лидер ХДС в Тюрингии Марио Войтт отказался комментировать, будет ли правительство, которое он возглавит, принимать терпимость Левых. ХДС исторически отказывался от коалиций tanto с Левыми, как и с АфД.

АфД заняла первое место на выборах в ландтаг впервые со своего основания в 2013 году. Однако другие партии не хотят сотрудничать с ней. Левые, возглавляемые министром-президентом Бодо Рамеловом, потерпели существенные потери и опустились на четвертое место. СДПГ вернула себе место в ландтаге, а Зеленые и Свободные демократы (СвДП) - нет.

Все голоса подсчитаны: существенные потери у партий "светофора"

АфД набрала 32,8 процента, существенно увеличив свой результат по сравнению с предыдущими выборами (2019: 23,4 процента). ХДС улучшила свой результат до 23,6 процента (21,7). БШВ дебютировала с 15,8 процента, оставив Левых, от которых она отделилась, далеко позади. Левые упали до 13,1 процента (31,0).

Партии Берлинского правительства "светофора" потерпели существенные поражения: СДПГ опустилась до 6,1 процента (8,2), Зеленые - до 3,2 процента (5,2), а СвДП - до 1,1 процента (5,0).

АфД получила 32 места (22), ХДС - 23 (21), БШВ - 15, Левые - 12 (29), а СДПГ - 6 (8). В сумме ХДС, БШВ и СДПГ получат 44 места, что не достаточно для большинства.

К голосованию были призваны 1,66 миллиона человек. Явка составила 73,6 процента, что выше, чем в 2019 году (64,9 процента).

Рамелов: помогу в формировании правительства

Предыдущий "красно-красно-зеленый" minority coalition, который опирался на сотрудничество ХДС, не имеет шансов на возрождение. Рамелов, который руководил Свободным государством в течение десяти лет, теперь должен сформировать правительство с кандидатом в лидеры ХДС, Войттом. "Тот, кто получил больше всего голосов в демократическом спектре, должен начать, пригласить всех. Я поддержу всех, кто поможет нам достичь демократического большинства в парламенте", - сказал политик Левых в ARD.

Despite the unanimous rejection by other parties, AfD's top candidate, Höcke, announced plans for coalition talks. Despite missing a direct mandate in his Greiz II constituency, Höcke remains in the legislature via the state list.

БШВ может сыграть решающую роль

БШВ может оказать значительное влияние на текущую ситуацию. Федеральный лидер партии Вальдемар Рогге, который не баллотировался сам, заявил, что хочет участвовать в переговорах о коалиции. Он надеется, что БШВ, вместе с ХДС и, исходя из текущих результатов, также с СДПГ, сможет сформировать сильное правительство в Тюрингии, сказал Рогге во время празднования выборов в Эрфурте.

Основатель партии, который когда-то был членом СЕПГ и позже стал иконой коммунистического крыла Левых, вызвал недовольство среди политиков ХДС.

Рогге повторил свои условия для вступления своей партии в правительство земли. Многие были тронуты вопросом мира и выступали против размещения американских ракет средней дальности в Германии, как планировалось федеральным правительством, сказал он во время празднования выборов в Эрфурте. Правительство земли должно учитывать эту волю народа и продвигать ее на федеральном уровне.

Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнemann отверг требования Рогге сделать политику мира темой возможных совместных правительственных формирований в Саксонии и Тюрингии. "Я должен сказать, что в Эрфурте не создаются вопросы мировой политики, а речь идет об образовательной политике, экономической политике, внутренней безопасности, тех вопросах, которые действительно важны для людей", - сказал он в эфире ZDF.

Кандидат в лидеры ХДС и председатель земли Войтт заявил о планах обратиться к СДПГ и ее кандидату в лидеры Георгу Майеру. В отношении БШВ он сказал: "Мы также будем вести диалог там". Он не исключил возможность терпимости Левых по отношению к правительству. "Теперь в первую очередь речь идет о том, чтобы найти стабильный путь для Тюрингии, чтобы свести вместе политические большинства в парламенте, чтобы можно было приступить к решению вопросов", - сказал Войтт агентству "Дойче Прессе-Агентур" вечером в Эрфурте.

Атмосфера предвыборной кампании была напряженной. Одним из спорных вопросов была российская атака на Украину и роль Германии в качестве союзника Киева.

Поскольку АфД получила более одной трети мест в Тюрингском ландтаге, у нее теперь есть так называемое блокирующее большинство: для принятия решений и выборов, требующих двух третей большинства, необходимо ее согласие. Например, конституционные судьи избираются парламентом с двух третей большинством.

После выборов стало ясно, что ХДС, возглавляемый Марио Вайгтом, может нуждаться в терпимости Левых, чтобы сформировать большинство в ландтаге Тюрингии, несмотря на историческое отвержение коалиций с ними. Политик Левых Рамелов, понесший существенные потери, выразил готовность помочь в формировании правительства.

Учитывая их сильные результаты на выборах, БСВ, возглавляемый федеральным партийным лидером Вальдемаром Ренгером, может обладать значительным влиянием в переговорах о коалиции, так как их поддержка может потенциально помочь ХДС и СДПГ обеспечить большинство.

Читайте также: