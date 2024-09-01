Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЛевый

Партия "Альтернатива для Германии" одержала первую победу на парламентских выборах в Тюрингии.

АфД добилась исторического успеха в Тюрингии, но потенциальных партнеров по коалиции не видно. Составление правительства, возможно, окажется исключительно сложной задачей.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 3 минут

- Партия "Альтернатива для Германии" одержала первую победу на парламентских выборах в Тюрингии.

Альтернатива для Германии (АфД) триумфально побеждает, "красно-красно-зеленый" альянс рушится: в Тюрингии назревает политический кризис после рекордного успеха АфД на выборах в ландтаг. После подсчета всех голосов ясно, что ни АфД, ни Левые не могут сформировать большинство в парламенте без поддержки друг друга. Возможный альянс Христианско-демократического союза (ХДС), "Бундесшара Wagenknecht" (БШВ) и Социал-демократов (СДПГ) получит лишь половину мест.

Такой альянс, скорее всего, все равно будет нуждаться в терпимости Левых, что не исключено. Лидер ХДС в Тюрингии Марио Войтт отказался комментировать, будет ли правительство, которое он возглавит, принимать терпимость Левых. ХДС исторически отказывался от коалиций tanto с Левыми, как и с АфД.

АфД заняла первое место на выборах в ландтаг впервые со своего основания в 2013 году. Однако другие партии не хотят сотрудничать с ней. Левые, возглавляемые министром-президентом Бодо Рамеловом, потерпели существенные потери и опустились на четвертое место. СДПГ вернула себе место в ландтаге, а Зеленые и Свободные демократы (СвДП) - нет.

Все голоса подсчитаны: существенные потери у партий "светофора"

АфД набрала 32,8 процента, существенно увеличив свой результат по сравнению с предыдущими выборами (2019: 23,4 процента). ХДС улучшила свой результат до 23,6 процента (21,7). БШВ дебютировала с 15,8 процента, оставив Левых, от которых она отделилась, далеко позади. Левые упали до 13,1 процента (31,0).

Партии Берлинского правительства "светофора" потерпели существенные поражения: СДПГ опустилась до 6,1 процента (8,2), Зеленые - до 3,2 процента (5,2), а СвДП - до 1,1 процента (5,0).

АфД получила 32 места (22), ХДС - 23 (21), БШВ - 15, Левые - 12 (29), а СДПГ - 6 (8). В сумме ХДС, БШВ и СДПГ получат 44 места, что не достаточно для большинства.

К голосованию были призваны 1,66 миллиона человек. Явка составила 73,6 процента, что выше, чем в 2019 году (64,9 процента).

Рамелов: помогу в формировании правительства

Предыдущий "красно-красно-зеленый" minority coalition, который опирался на сотрудничество ХДС, не имеет шансов на возрождение. Рамелов, который руководил Свободным государством в течение десяти лет, теперь должен сформировать правительство с кандидатом в лидеры ХДС, Войттом. "Тот, кто получил больше всего голосов в демократическом спектре, должен начать, пригласить всех. Я поддержу всех, кто поможет нам достичь демократического большинства в парламенте", - сказал политик Левых в ARD.

Despite the unanimous rejection by other parties, AfD's top candidate, Höcke, announced plans for coalition talks. Despite missing a direct mandate in his Greiz II constituency, Höcke remains in the legislature via the state list.

БШВ может сыграть решающую роль

БШВ может оказать значительное влияние на текущую ситуацию. Федеральный лидер партии Вальдемар Рогге, который не баллотировался сам, заявил, что хочет участвовать в переговорах о коалиции. Он надеется, что БШВ, вместе с ХДС и, исходя из текущих результатов, также с СДПГ, сможет сформировать сильное правительство в Тюрингии, сказал Рогге во время празднования выборов в Эрфурте.

Основатель партии, который когда-то был членом СЕПГ и позже стал иконой коммунистического крыла Левых, вызвал недовольство среди политиков ХДС.

Рогге повторил свои условия для вступления своей партии в правительство земли. Многие были тронуты вопросом мира и выступали против размещения американских ракет средней дальности в Германии, как планировалось федеральным правительством, сказал он во время празднования выборов в Эрфурте. Правительство земли должно учитывать эту волю народа и продвигать ее на федеральном уровне.

Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнemann отверг требования Рогге сделать политику мира темой возможных совместных правительственных формирований в Саксонии и Тюрингии. "Я должен сказать, что в Эрфурте не создаются вопросы мировой политики, а речь идет об образовательной политике, экономической политике, внутренней безопасности, тех вопросах, которые действительно важны для людей", - сказал он в эфире ZDF.

Кандидат в лидеры ХДС и председатель земли Войтт заявил о планах обратиться к СДПГ и ее кандидату в лидеры Георгу Майеру. В отношении БШВ он сказал: "Мы также будем вести диалог там". Он не исключил возможность терпимости Левых по отношению к правительству. "Теперь в первую очередь речь идет о том, чтобы найти стабильный путь для Тюрингии, чтобы свести вместе политические большинства в парламенте, чтобы можно было приступить к решению вопросов", - сказал Войтт агентству "Дойче Прессе-Агентур" вечером в Эрфурте.

Атмосфера предвыборной кампании была напряженной. Одним из спорных вопросов была российская атака на Украину и роль Германии в качестве союзника Киева.

Поскольку АфД получила более одной трети мест в Тюрингском ландтаге, у нее теперь есть так называемое блокирующее большинство: для принятия решений и выборов, требующих двух третей большинства, необходимо ее согласие. Например, конституционные судьи избираются парламентом с двух третей большинством.

После выборов стало ясно, что ХДС, возглавляемый Марио Вайгтом, может нуждаться в терпимости Левых, чтобы сформировать большинство в ландтаге Тюрингии, несмотря на историческое отвержение коалиций с ними. Политик Левых Рамелов, понесший существенные потери, выразил готовность помочь в формировании правительства.

Учитывая их сильные результаты на выборах, БСВ, возглавляемый федеральным партийным лидером Вальдемаром Ренгером, может обладать значительным влиянием в переговорах о коалиции, так как их поддержка может потенциально помочь ХДС и СДПГ обеспечить большинство.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Линнemann дополнительно выступал в двух федеральных территориях.
Политика

В 23:29 Хёке добился места в парламенте Тюрингии

В 23:29 Хёке добился места в парламенте Тюрингии Альтернатива для Германии (АфД) побеждает в 29 из 44 округов в Тюрингии, но не может сформировать правительство Альтернатива для Германии (АфД) одержала победу в 29 из 44 округов на выборах в ландтаг Тюрингии. В то же время лидер партии Björn Höcke

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Линнеман расширил свои политические усилия на два различных федеральных региона.
Политика

Первоначальные результаты показывают: победы AfD в Тюрингии, вероятно, CDU требует диалогов с левыми, зелеными и FDP вне партии.

Первоначальные результаты показывают: победы AfD в Тюрингии, вероятно, CDU требует диалогов с левыми, зелеными и FDP вне партии. В Тюрингии партия «Альтернатива для Германии» (АфД) впервые набрала наибольшее количество голосов на выборах в ландтаг. Во главе с основным кандидатом Бьёрном Хёкке партия получила убедительные 32,8% голосов. К сожалению, из-за

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Лидер фракции АФД в бундестаге Йёрг Мектель, более известный под своей партийной кличкой Бённи,...
Политика

Осталось 23 минуты, и прямой приказ, выданный в Саксонии, продолжает лидировать в Ландтаге.

Осталось 23 минуты, и прямой приказ, выданный в Саксонии, продолжает лидировать в Ландтаге. Левая партия завоевывает два прямых места в Лейпциге и получает парламентское место благодаря особенностям избирательной системы Саксонии, несмотря на то, что не преодолевает 5-процентный барьер по прогнозам. Это приводит к потере большинства коалицией КНД, Зеленых и СДПГ

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Супруги военных защищают Трампа во время его выступления в Арлингтоне.
Политика

Супруги военных защищают Трампа во время его выступления в Арлингтоне.

Супруги военных защищают Трампа во время его выступления в Арлингтоне. На мероприятии по поминовению, прошедшем на Национальном кладбище Арлингтон, Трамп присоединился к семьям погибших солдат. Харрис, претендующая на пост президента, намекнула на то, что Трамп неуважительно относится к традициям. Теперь некоторые опечаленные семьи ответили и атаковали Харрис. Команда Трампа распространила

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Вайссвассер расположен в районе Гёрлиц, близко примыкая к границе с Польшей.
Федеральные земли Германии

Европейский парламент поддержал инициативу Комиссии о принятии законодательной директивы, направленной на защиту работников от потенциальных опасностей, возникающих в результате воздействия ионизирующего излучения.

На первом раунде выборов мэра Вайсвассера ни один кандидат не получил необходимого абсолютного большинства голосов, поэтому жители должны будут принять участие в другом голосовании.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
На праздновании выборов в Дрездене присутствовала группа, состоящая из Франциски Шухерт, Вольфрама...
Федеральные земли Германии

Отсутствие специальных директив по цифрам "зеленых органов"

В Groen Party начала избирательную кампанию с трехсторонним политическим оружием, однако не смогла завоевать победы в своих районах.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно