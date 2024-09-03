- Партия AfD в Бранденбурге предвидит потенциальный крах брандмауэра.

По мнению лидера фракции AfD в ландтаге Бранденбурга и главного кандидата Ханса-Кристофа Бернда, оппозиция AfD со стороны других партий ослабнет, если партия одержит победу на выборах в ландтаг. Он заявил: "Если мы станем доминирующей силой, и Диетмар Вайдке (СДПГ) уйдет со своего поста, как он объявил, то начнется цепная реакция, которую невозможно остановить". Хотя возможно, что СДПГ и другие партии смогут восстановить существенные большинства против AfD осенью, Берндт считает, что эти альянсы не продержатся пять лет из-за растущих внутренних конфликтов.

Берндт Выделяет Сходства Между AfD и ХДС

Берндт подчеркнул сходство позиций AfD и ХДС в различных вопросах политики. Он отметил: "Между нашими программными заявлениями есть существенное совпадение". Кроме того, он указал на возможные трудности для "светофора" партий и Левой партии, которые могут стать решающими для традиционных партий на предстоящих федеральных выборах, что приведет к быстрому распаду анти-AfD альянсов.

ХДС Отказывается От Коалиции С AfD и Левой

На выборах в ландтаг Бранденбурга, запланированных на 22 сентября, последние опросы ставят AfD (признанную службой конституционной защиты ландтага правой экстремистской угрозой) на первое место, за ней следуют СДПГ и ХДС. Эти партии традиционно избегают сотрудничества с AfD. Диетмар Вайдке (СДПГ) намекнул на свои планы уйти из политики, если СДПГ не выиграет выборы.

Ян Реманн, лидер фракции ХДС в ландтаге и парламентской группы, после опросов в Саксонии и Тюрингии еще раз подтвердил, что ХДС будет придерживаться своего давнего запрета на заключение коалиционных сделок с Левой и AfD, заявив: "Решение по AfD и Левой по-прежнему в силе".

Левая Вопрошает Дистанцию ХДС

Сébastien Walter, главный кандидат от Левой партии, считает, что ХДС не сможет долго поддерживать дистанцию от Левой партии. Он прокомментировал: "Если они действительно хотят сохранить стабильность и заниматься политикой, они не могут поддерживать эту позицию". Он отметил сотрудничество между двумя партиями по таким вопросам, как конституционные поправки и различные содержательные вопросы, в течение последних пяти лет в Тюрингии.

Реманн, знакомый с Левой в Бранденбурге, считает, что нет причин значительно дистанцироваться от них в данном случае.

В свете возможного успеха на выборах Берндт предложил, что AfD может понадобиться прочный барьер, чтобы защитить себя от возможной реакции противников. По словам Бернда, рост AfD может привести к смене альянсов, что делает важным обеспечение своей политической позиции.

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