Паромная перевозка в Крым временно прекратила работу в 13:03.

Порт Кавказ, жизненно важный для снабжения Крыма, остается закрытым для паромов на день после украинской атаки. По данным Министерства транспорта России, паромное сообщение возобновится после завершения работ по уборке. Расположенный в Керченском проливе, который соединяет Черное море с Азовским морем, Кавказ является одним из самых важных перевалочных пунктов на Черном море. Через этот порт в Крым перевозятся топливо и боеприпасы.

12:20 Russia Insider: "В конце концов, мы увидим ответ Путина"Президент России Владимир Путин сохраняет спокойствие в свете военных успехов Украины в Курске. "Это его типичное поведение в подобных ситуациях", - комментирует российский политический аналитик Екатерина Шульман, имея в виду неблагоприятные для Кремля новости. Другие российские эксперты считают, что Кремль в настоящее время рассматривает возможности для контрнаступления. При принятии такого решения российский президент обычно не торопится, как говорят. "В конце концов, мы увидим, как ответит Путин", - предупреждает Александр Габуев, директор Carnegie Russia-Eurasia Center в Берлине.

11:41 Российский нефтеперерабатывающий завод в Пролетарске все еще горитРоссийский нефтеперерабатывающий завод в Пролетарске, расположенном в южном российском регионе Ростов, все еще горит. По данным программы мониторинга пожаров NASA, объект все еще горит сегодня, и телеграм-канал Baza, близкий к российским правоохранительным органам, также сообщает, что пожар все еще бушует. По данным Baza, якобы завод был снова атакован украинским дроном прошлой ночью.

11:12 "Украина стремится символически завершить Моди"В то время как Индия, как член БРИКС, тесно связана с Россией, президент Украины Владимир Зеленский сейчас принимает премьер-министра Индии Нарендру Моди, и в Киеве надеются на посредничество, чтобы положить конец конфликту. Из-за наступления на Курск украинцы "более чем когда-либо готовы к мирным переговорам", сообщает репортер ntv Надя Криевольд.

10:45 Украинская противовоздушная оборона в действии в нескольких регионахВоенные Украины сообщают, что сбили 14 из 16 российских ударных дронов, запущенных прошлой ночью. "Система ПВО работала в регионах Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областей", - сообщает военно-воздушные силы.

10:16 Украина комментирует затонувшую паром в КавказеВоенно-морские силы Украины комментируют уничтожение парома в российском порту Кавказ. "Еще один несомненно военный цель нейтрализован", - говорит представитель ВМС Дмитрий Плетенчук на украинском телевидении. Паром был предназначен для поставок топлива врагу. Паром затонул, и порт в настоящее время недоступен. Местные власти заявляют, что нападение произошло в четверг, когда паром загорелся.

09:44 Посол России: "Нет буферной зоны на территории России"Посол России в США Анатолий Антонов комментирует наступление на Курск и заявленную цель Киева создать там буферную зону: "Это невозможно. Не будет буферной зоны на территории России", - цитирует его ТАСС. Одновременно он предупреждает, что Москва не будет консультироваться с Вашингтоном, чтобы вытеснить украинские силы из Курской области. Он обвиняет США в "постоянном испытании терпения россиян" и попытках спровоцировать "эмоциональные, поспешные решения".

09:10 Онлайн-анализ показывает: недовольство Путиным растет в РоссииНеудивительно: с тех пор, как украинские войска вошли на территорию России две недели назад, негативное отношение к президенту Владимиру Путину, похоже, растет в России. По данным анализа FilterLabs AI, опубликованного "Нью-Йорк Таймс", многие онлайн-авторы считают, что продвижение украинцев является неудачей российского правительства и Путина в частности. "Ответ Путина на вторжение был либо недостаточным, либо оскорбительным", - говоритJonathan Teubner, CEO FilterLabs, который отслеживает российские настроения через анализ социальных сетей.

08:36 Моди прибывает в КиевПремьер-министр Индии Нарендра Моди сейчас посещает Украину, сообщают индийские и украинские СМИ. Планируется встреча с президентом Владимиром Зеленским. Украина надеется на поддержку Индии из-за ее значительного глобального влияния, но также сомневается в ее заявленной нейтральности. В июле Моди посетил Москву. Изображения его объятий с президентом России Владимиром Путиным вызвали споры в Украине и многих западных странах.

08:05 Предупреждение России о нападениях на АЭС "только слова"Президент России Владимир Путин обвиняет Украину в попытке атаковать Курскую атомную электростанцию. Репортер ntv Райнер Мунц оценивает реальный риск ядерной аварии из-за войны.

07:33 Китай и Белоруссия планируют укрепить сотрудничество - в том числе в сфере безопасностиКитай и Белоруссия договорились укрепить сотрудничество в области торговли, безопасности, энергетики и финансов, согласно совместному заявлению после встречи премьера Китая Ли Цянь и премьера Белоруссии Романа Головченко. Они также стремятся укрепить сотрудничество в цепочках поставок промышленных товаров и улучшить облегчение торговли, чтобы снизить затраты для обеих сторон. Китай является вторым по величине торговым партнером Белоруссии и крупнейшим в Азии.

07:05 Командиры Украины волнуются из-за плохой подготовки новобранцев Лидеры и военнослужащие Украины выражают беспокойство по поводу неудовлетворительной подготовки новобранцев и значительного преимущества России в воздушной мощи и боеприпасах на восточном фронте. Командир батальона 47-й бригады заметил: "Некоторые отказываются стрелять. Они видят врага в огневой позиции в траншее, но не реагируют. Вот почему наши люди гибнут". Он пояснил: "Если они не используют свое оружие, они бесполезны". В мае правительство приняло спорный закон о мобилизации. С тех пор, как сообщают источники, каждый месяц призывают десятки тысяч бойцов. Больше всего нужны пехотинцы, но есть проблемы с обучением, оснащением и компенсацией такого большого числа новобранцев.

06:35 Россия ожидает снятия ограничений на использование оружия США для Украины Как сообщил посол России в США Анатолий Антонов, Россия ожидает, что США скоро отменят все ограничения на использование поставляемого Украине оружия. Антонов заявил: "Текущая администрация действует как тот, кто протягивает руку, но при этом прячет нож за спиной". Они готовят почву для снятия всех текущих ограничений в любой момент. Антонов подчеркнул, что настоящий диалог с США возможен только если они откажутся от своей "враждебной" политики в отношении России. Он также подтвердил, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН маловероятна.

06:09 Харрис подтверждает поддержку НАТО и Украины Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис вновь подтверждает свою приверженность НАТО и поддерживает продолжение помощи Украине, которая подвергается нападению со стороны России. "Я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО", - заявила она на съезде Демократической партии в Чикаго. Тем не менее, ее республиканский оппонент Дональд Трамп угрожал покинуть НАТО и даже поощрял президента России Владимира Путина к нападению на Европу.

05:38 Президент агентства: "Федеральное правительство остается начеку" Несмотря на хорошо заправленные газовые хранилища, президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер призывает к осторожности в потреблении газа. "Федеральное правительство остается начеку. Мы должны продолжать быть бдительными", - сказал он газете Augsburger Allgemeine. Он также отметил продвижение украинской армии на территорию России, что может ухудшить ситуацию. "Не сама газовая инфраструктура является предметом спора, но территория вокруг этой инфраструктуры является полем битвы с обеих сторон", - объяснил он газете. Это включает в себя газозаправку Газпрома в Судже, которая расположена всего в нескольких километрах от украинской границы на территории России и служит основным распределительным пунктом для газа, экспортируемого в Европу. Газ из Сибири насосят здесь в страны ЕС, такие как Словакия, Венгрия и Австрия, через Украину.

04:40 Моди посещает Киев: "Ни один конфликт не может быть разрешен войной" Премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые посетит Украину сегодня. В столице Киеве запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским, как объявило Министерство иностранных дел Индии. Индия сохраняет нейтралитет в отношении российского вторжения, не накладывает западные санкции на Москву и стала одним из крупнейших покупателей дешевой российской нефти на мировом рынке. Нью-Дели последовательно призывает к разрешению через диалог. "Индия твердо убеждена, что ни один конфликт не может быть разрешен войной. Потеря невинных жизней во время войны является самым большим вызовом для человечества", - сказал Моди во время визита в Польшу в четверг. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Моди действовать в качестве посредника в конфликте.

03:31 Источники: США отправят дополнительную военную помощь Украине По данным правительственных источников, США планируют отправить дополнительную военную помощь Украине на сумму около 125 миллионов долларов. Последний пакет помощи включает в себя зенитные ракеты, боеприпасы для установок HIMARS, ракеты Javelin и широкий спектр других видов оружия, оборудования и транспортных средств, как сообщили источники на условиях анонимности. Официальное объявление ожидается сегодня, в день независимости Украины. Оружие будет закуплено из запасов Пентагона, что обеспечит быструю поставку.

02:12 Украина сообщает о 53 российских атаках возле Покровска за день Украинская армия зафиксировала в четверг в общей сложности 53 российских атаки в районе города Покровск на востоке Украины. Захват Покровска по-прежнему является основной целью российских сил в Украине, согласно заявлению Генерального штаба. От российского правительства пока никаких заявлений не поступало. В соответствии с доступной информацией, российские войска в последние дни медленно продвигались к Покровску.

01:16 Лидер СДПГ: Без поставок оружия Украина будет "стёрта с лица земли" Перед выборами в Саксонии и Тюрингии лидер СДПГ Сакка Эскен вновь призывает к военной поддержке Украины против России. Канцлер Олаф Шольц работает над справедливым и устойчивым миром, заявила Эскен газетам Funke Media Group. "Пока Путин не откажется от своей цели вести войну против Украины, мир не может быть достигнут дипломатически". Эскен связывает свои заявления с критикой лидера партии "Левые" Сахры Вагенкнехт. "Если, как предлагает госпожа Вагенкнехт и другие, мы сегодня прекратим поставки оружия Украине, страна будет завоевана завтра и стерта с лица земли послезавтра. Это имело бы катастрофические последствия для безопасности во всей Европе, что не привело бы к уменьшению вооружений и уж точно не к миру".

23:56 Украина готовится к самому суровому зимнему периодуУкраина ждет суровую и холодную зиму из-за разрушения своей энергетической и электросетевой инфраструктуры российскими атаками. "Мы сталкиваемся с самой сложной зимой в нашей истории", - заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время видеозвонка. Эта зима будет еще более суровой, чем предыдущая, поскольку ущерб от непрерывных российских атак накапливается. Российская армия использует разнообразное оружие в комбинированных атаках, чтобы причинить значительный ущерб, сказал Галущенко. В мягкую зиму потребление электроэнергии составляет примерно 18 гигаватт, а в суровую - 19 гигаватт. Кроме того, резерв в один гигаватт должен быть создан, сказал Галущенко. Российские атаки разрушили около 9 гигаватт мощности.

23:08 НАТО повышает уровень безопасности на авиабазе в ГейлькенкирхенеНАТО повысила уровень безопасности на авиабазе в Гейлькенкирхене, Северный Рейн-Вестфалия, из-за возможной угрозы. Все дополнительные сотрудники были отправлены домой, сообщил представитель базы. Это решение основано на данных разведки, указывающих на потенциальную угрозу. "Это не повод для беспокойства и является превентивной мерой, чтобы гарантировать, что мы можем выполнять наши основные задачи", - сказал представитель. Полиция подтвердила, что они присутствуют на месте. Подробности и количество развернутых сил не разглашаются.

22:43 Украина подтверждает атаку на российскую базу в КурскеУкраинская армия сообщает о новой атаке на российские войска в Курской области. Используя управляемые американские ракеты, они атаковали российскую базу днем, согласно заявлению командующего ВВС Украины Николая Олещук. "Были поражены центр управления дронами, радиоэлектронная боевая единица, техника, оружие и до 40 военнослужащих российской армии", - написал Олещук, сопроводив видео атаки.

22:13 Первое последующее за швейцарским мирным саммитом совещаниеПосле мирного саммита в Швейцарии в июне состоялось первое последующее совещание, согласно Украине. В виртуальном совещании приняли участие представители более 40 государств и организаций. Планируются дальнейшие подобные рабочие совещания.

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Российское правительство работает над возобновлением паромного сообщения в Кавказ после закрытия порта из-за украинской атаки. Это важно, так как Кавказ является одним из самых важных перевалочных пунктов для поставок топлива и боеприпасов в Крым. (Продолжение первого текста)

В ответ на наступление в Курске и военные успехи Украины Путин обычно исчезает, пока ситуация не стабилизируется, прежде чем действовать. По словам Александра Габуева, директора Центра России и Евразии Карнеги, "в конечном итоге мы увидим, как отреагирует Путин". (Продолжение второго текста)

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