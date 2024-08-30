Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиХолокост

Парламентарии Великобритании выражают неприятные чувства по поводу аналогий Холокоста

Оскорбительный и лишенный ума

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута

Парламентарии Великобритании выражают неприятные чувства по поводу аналогий Холокоста

Великобритания планирует расширить запрет на курение на открытом воздухе, но не все поддерживают эту идею. Велшский депутат Эстер Маквей вызвала скандал, сравнив это предложение с Холокостом. Маквей цитировала леденящие душу слова немецкого пастора Мартина Нимоöllера: "Когда они пришли за курильщиками, я не сказал ни слова, я не был курильщиком."

Совет депутатов британских евреев назвал заявление Маквей "отвратительным" и "шокирующе бестактным". Как "министр здравого смысла" в бывшем кабинете премьер-министра Риши Сунака, это было провокационно и неуместно.

Многие, в том числе министр здравоохранения Уэс Стритинг, призвали Маквей удалить пост. Они были шокированы тем, что даже собственная партия Маквей выступает за ужесточение антитабачных норм в своем манифесте. Маквей не сдавалась и в последующем посте заявила, что не будет молчать перед "борцами за социальную справедливость", которые искажают ее слова.

Маквей объяснила, что ее слова были метафорой: "Люди, ограничивающие свободы, начинают с легких целей." Недавно новый премьер-министр Кир Стармер подтвердил, что их правительство действительно рассматривает возможность расширения запрета на курение на открытом воздухе. По слухам, курение может быть запрещено в пивных садах, рядом со спортивными сооружениями и больницами, а также в небольших парках. Ассоциации индустрии гостеприимства резко раскритиковали эти планы, предупредив, что это может стать концом традиционных британских пабов.

Сравнение Маквей предложения о запрете курения с Холокостом вызвало широкое осуждение. Доверенное лицо Дня памяти Холокоста также осудило заявление Маквей, подчеркнув важность не принижать исторические преступления ради политической выгоды.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

По утверждению бразильского судьи, Маск разблочил определенные профили, которые он ранее ограничил,...
Политика

Илон Маск дискредитирует судью, потенциальный запрет на X в Бразилии

Илон Маск дискредитирует судью, потенциальный запрет на X в Бразилии В течение суток сервис X может быть заблокирован в Бразилии, как указал суд. Компания сообщила, что этот потенциальный запрет, скорее всего, последует после того, как они проигнорировали назначение юридического представителя в юрисдикции Бразилии, пропустив ранее установленный судебный срок. Вопрос заключается

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Большинство жителей ЕС испытывают тревогу по поводу вопросов безопасности в Европе.
Политика

Уровень безработицы в июле снизился в еврозоне

Уровень безработицы в июле снизился в еврозоне Уровень безработицы в еврозоне снизился в июле. Он упал до 6,4%, с 6,5% в июне, как сообщило Eurostat в пятницу. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали стабильности. По данным Eurostat, в июле безработными были 10 990 000 человек в зоне евро, что на

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Расцветающие пейзажи вдоль Эльбы: Вид на Дрезден, выдающуюся столицу Саксонии
Политика

Предстоящий сбор данных на выборах в законодательные собрания Саксонии

Предстоящий сбор данных на выборах в законодательные собрания Саксонии Саксония готовится к тесной гонке: Примерно 3.3 миллиона избирателей, имеющих право голоса, в Саксонии 1 сентября существенно повлияют на будущий политический ландшафт ландтага Дрездена. С 1990 года ХДС удерживает титул самой сильной силы в земле, но недавние опросы свидетельствуют о

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Антиципирует его дебютное выступление как тренера в мюнхенской «Арены», сообщает Винсент Компани.
Федеральные земли Германии

Компания хвалит Киммича, но остается критичной к совету капитана Нагельсману

Главный тренер страны назначает Джошуа Киммиха капитаном команды, несмотря на некоторые колебания тренера Баварии Компани. Бельгиец с нетерпением ждет своего дебюта дома.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Парламент Северного Рейн-Вестфалии отдает дань уважения жертвам события в Солингене.
Главные темы

Парламент Северного Рейн-Вестфалии отдает дань уважения жертвам события в Солингене.

В Дюссельдорфе в пятницу ландтаг Северного Рейна-Вестфалии почтила память жертв инцидента в Солingen. Министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst (ХДС) заявил, что 'инцидент заявил как физические, так и эмоциональные шрамы'. Он добавил, что 'семьи жертв и раненые не лишены...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Пожарные службы якобы боролись с пожаром в течение многих часов.
Федеральные земли Германии

Конный транспортный транспорт зажигает на дороге.

Водитель грузовика для перевозки лошадей обнаружил дым, исходящий из кабины на A9 и оперативно отреагировал. К сожалению, последующий пожар причинил значительный ущерб и вызвал сильную пробку на дороге.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Подготовка к принудительной перемещении в Афганистанsohnлась по всей стране в течение нескольких...
Федеральные земли Германии

Пять человек афганского происхождения, из Нижней Саксонии, должны были быть вывезены на самолете.

Для первого случая после установления режима «Талибан» Германия депортирует 28 человек в Афганистан. В эту группу входят осужденные из Нижней Саксонии.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно