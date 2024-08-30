Парламентарии Великобритании выражают неприятные чувства по поводу аналогий Холокоста

Великобритания планирует расширить запрет на курение на открытом воздухе, но не все поддерживают эту идею. Велшский депутат Эстер Маквей вызвала скандал, сравнив это предложение с Холокостом. Маквей цитировала леденящие душу слова немецкого пастора Мартина Нимоöllера: "Когда они пришли за курильщиками, я не сказал ни слова, я не был курильщиком."

Совет депутатов британских евреев назвал заявление Маквей "отвратительным" и "шокирующе бестактным". Как "министр здравого смысла" в бывшем кабинете премьер-министра Риши Сунака, это было провокационно и неуместно.

Многие, в том числе министр здравоохранения Уэс Стритинг, призвали Маквей удалить пост. Они были шокированы тем, что даже собственная партия Маквей выступает за ужесточение антитабачных норм в своем манифесте. Маквей не сдавалась и в последующем посте заявила, что не будет молчать перед "борцами за социальную справедливость", которые искажают ее слова.

Маквей объяснила, что ее слова были метафорой: "Люди, ограничивающие свободы, начинают с легких целей." Недавно новый премьер-министр Кир Стармер подтвердил, что их правительство действительно рассматривает возможность расширения запрета на курение на открытом воздухе. По слухам, курение может быть запрещено в пивных садах, рядом со спортивными сооружениями и больницами, а также в небольших парках. Ассоциации индустрии гостеприимства резко раскритиковали эти планы, предупредив, что это может стать концом традиционных британских пабов.

Сравнение Маквей предложения о запрете курения с Холокостом вызвало широкое осуждение. Доверенное лицо Дня памяти Холокоста также осудило заявление Маквей, подчеркнув важность не принижать исторические преступления ради политической выгоды.

Читайте также: