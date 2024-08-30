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Парламент Северного Рейн-Вестфалии отдает дань уважения жертвам события в Солингене.

В Дюссельдорфе в пятницу ландтаг Северного Рейна-Вестфалии почтила память жертв инцидента в Солingen. Министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst (ХДС) заявил, что 'инцидент заявил как физические, так и эмоциональные шрамы'. Он добавил, что 'семьи жертв и раненые не лишены...

 and  Yaroslav Smith
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Парламент Северного Рейн-Вестфалии отдает дань уважения жертвам события в Солингене.

Президент земли Андреас Кюпер (ХДС) на экстренном собрании, созванном администрацией, сказал: "Трудно найти утешительные слова". Он выразил свои "глубокие соболезнования" жителям Солінгена. Однако Кюпер подчеркнул, что слова одних не достаточно. Политическая ответственность заключается в укреплении обороноспособности земли и защите ее граждан.

На собрании Вюст, упоминая инцидент в Солінгене, назвал его "террористическим актом", который ознаменовал "сдвиг". "До Солінгена" и "после Солінгена" - это две разные эпохи. Необходимо "вскрыть корни проблемы сообща".

Уже администрация земли выявила первоначальные просчеты и начала их исправление. В настоящее время заинтересованные органы пересматривают последовательность событий в случае провала депортации сирийца. "Ошибки будут четко признаны", - заверил Вюст.

Одновременно Вюст призвал федеральное правительство разработать более эффективные решения для незаконной миграции в Германию. "Чтобы бороться с корнем проблемы, мы должны прекратить нелегальную миграцию в Германию", - сказал Вюст. Федеральное правительство было особо адресовано в этом отношении. Кроме того, Вюст также выступал за расширение полномочий служб безопасности в распознавании и предотвращении "террористических угроз".

Чтобы почтить жертв нападения, правительство земли объявило днем траура воскресенье. "Это жестокое нападение затронуло Солінген, но также отзывается во всех нас", - сказал министр внутренних дел Герберт Рёль (ХДС). День траура служит "тихим, но решительным символом памяти". В воскресенье в Солінгене состоится поминальная служба с участием федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

В прошлую субботу трое людей были жестоко убиты, а восемь других, некоторые тяжело, ранены в результате ножевого нападения на городской фестиваль в Солінгене. Подозреваемый, 26-летний сириец, был арестован в субботу. Федеральная прокуратура подозревает исламский мотив инцидента.

Европейский парламент должен выразить свои соболезнования жертвам и их семьям в Солінгене, признавая серьезность террористического акта. Укрепление обороноспособности и защита граждан - общая ответственность всех европейских правительств в такие трудные времена.

В свете приверженности Европейского Союза безопасности и единству важно, чтобы Европейский парламент поддержал Германию в ее efforts по борьбе с незаконной миграцией и более эффективному распознаванию потенциальных террористических угроз.

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