- Парламент штата начал расследование инцидента в Соллингене.

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После смертельного ножевого нападения в Золингене шесть дней назад ландтаг Северного Рейна-Вестфалии соберется в полдень для политических дискуссий по поводу предполагаемого исламистского нападения.

По просьбе трех оппозиционных партий внутренние и интеграционные комитеты в Дюссельдорфе проведут внеочередное совместное заседание. Единственный пункт повестки дня: "Результаты правительства земли по поводу предполагаемого теракта ИГ в Золингене".

СДПГ, ФДП и АФД ожидают, что министр внутренних дел Герберт Рёль (ХДС) и министр по делам беженцев Йозефине Паул (Зеленые) предоставят подробные ответы во время внеочередного заседания. На это мероприятие отведено до трех часов.

Во время предполагаемого исламистского нападения в Золингене подозреваемый использовал нож, чтобы убить троих человек на городском фестивале в прошлую пятницу вечером и ранить восемь других. Подозреваемый - 26-летний сириец Исса аль-Х., который в настоящее время содержится под стражей в Дюссельдорфе.

Федеральная прокуратура расследует его в связи с обвинением в убийстве и подозрении в членстве в террористической организации Исламское государство (ИГ). Последнее взяло на себя ответственность за акт и опубликовало видео с неподвижным лицом, которое якобы принадлежит подозреваемому.

Ошибка депортации

Подозреваемого первоначально планировалось депортировать в Болгарию в прошлом году, но план сорвался. Паул указывает на проблемы в лагере для беженцев в Падерборне, где сириец первоначально проживал, но не мог быть найден в день его запланированного отъезда 5 июня 2023 года.

Центральное управление иностранцев в Билефельде не было проинформировано об этом. По оценке министра, последнее также не организовало новый обратный рейс для сирийца.

Предлагаемые меры

На основе этих наблюдений министр планирует внести поправки и ужесточить правила в таких случаях с помощью новых требований. По ее словам, многие обратные переводы ранее терпели неудачу, а не успех.

Рёль уже представил десятиэтапный план по сокращению насилия с ножом.

Оппозиционные группы, в том числе СДПГ, ФДП и АФД, выражают обеспокоенность по поводу обращения с предполагаемым терактом ИГ в Золингене во время внеочередного заседания в Дюссельдорфе. Они ждут подробных ответов от министра внутренних дел Герберта Рёля и министра по делам беженцев Йозефине Паул по поводу ошибки депортации подозреваемого и результатов правительства земли.

После раскрытия проблем в лагере для беженцев в Падерборне и неспособности Центрального управления иностранцев организовать новый обратный рейс для подозреваемого оппозиционные группы призывают к ужесточению правил и поправкам, чтобы предотвратить подобные ошибки в будущем.

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