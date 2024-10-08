Парламент ЕС отмечает минуту молчания в ответ на нападение на Израиль

Европейские законодатели в Страсбурге почтили память жертв жестокого нападения минуты молчания. Председатель Парламента Роберта Метсола заранее заявила: "Никакая причина не может оправдать бессмысленное убийство, изнасилование, похищение и мучения, которые произошли в прошлом году".

Она вспомнила невинных зрителей музыкального события. "Невинные пленники, в том числе дети и пожилые люди, пережившие Холокост, были грубо похищены из своих домов", - пояснила она. К сожалению, пока немногие смогли воссоединиться со своими близкими.

Некоторые члены семей присутствовали на открытии заседания парламента с балкона. При признании Метсолы избранные представители встали и аплодировали стоя. Метсола также подчеркнула, что это жестокое действие запустило спираль конфликтов, смертей и разрушений, унесших жизни многих в секторе Газа.

7 октября 2023 года террористы, связанные с ХАМАС и другими радикальными фракциями, жестоко убили более 1200 человек в Израиле и захватили в плен примерно 250 человек в секторе Газа.

Европейский Союз выразил солидарность с пострадавшими сообществами, решительно осудив эти преступления. Важно, чтобы законодатели ЕС продолжали выступать за мир и справедливость в этой ситуации.

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