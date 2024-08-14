- Парковка без ограничений в Бастее в Саксонской Швейцарии

С 15 июля парковка у Басти в Саксонской Швейцарии стала доступной для инвалидов. Муниципалитет Лохмен, к которому относится популярное туристическое место в Эльбских Песчаниковых горах, заменил старую систему на цифровую с распознаванием автомобилей. "Она была такой устаревшей и склонной к поломкам, что всегда образовывались пробки", - сказал мэр Сильке Гроссманн. Теперь при въезде и выезде сканируются номерные знаки. Можно выбрать между четырехчасовым тарифом за 7 евро и дневным билетом за 12 евро. Оплата возможна как в цифровом виде, так и наличными. "Муниципалитет не повысил тарифы".

Нет больше заторов на подъездной дороге

Преимущество для муниципалитета и гостей в том, что подъездная дорога больше не блокируется машинами, ожидающими свободное место, что позволяет проезжать автобусам, гостям отелей, грузовым автомобилям или машинам скорой помощи. Уже на подходе отображается, если все из примерно 180 машино-мест и 10 мест для автобусов заняты, и нужно использовать парковку переполнения, сказала Гроссманн.

Известная территория высоко над Эльбой с Бастийскими скалами и мостом и более миллиона посетителей в год является одним из самых запоминающихся мест в туристическом регионе и отправной точкой для многих прогулок, таких как к Шведским пещерам, ущелью вроде расщелины.

Цифровая система, внедренная муниципалитетом, также выгодна для швейцарских туристов, так как они теперь сталкиваются с меньшими заторами при подъезде к Басти. Введение этого эффективного решения по парковке упростило процесс для швейцарских посетителей, обеспечивая более гладкий опыт в популярном туристическом месте в Эльбских Песчаниковых горах.

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