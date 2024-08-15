- Парк Европа пользуется популярностью у иностранных туристов

Самый большой парк отдыха в Германии, Europa-Park в Русте, пользуется большой популярностью у международных туристов. Согласно опросу, опубликованному Немецким национальным туристическим советом (DZT), этот аттракцион в Юго-Западной Баден-Württemberg, включающийamerican roller coasters, карусели и рестораны, занимает второе место в опросе по всей Германии, уступая только Миниатюрному чуду в Гамбурге. Europa-Park в районе Ортенау ежегодно принимает около шести миллионов посетителей, как ранее заявила семья Макк, его владельцы.

Примерно 25 000 человек из-за рубежа приняли участие в онлайн-опросе, как сообщил DZT, федеральный орган по маркетингу туристического направления Германия.

Баден-Württemberg по-прежнему занимает видное место в списке любимых достопримечательностей. Озеро Констанц (Боденское озеро) с островом Майнау и островом Монастырь Рейхенау занимает 12-е место. Ravensburger Spieleland в Меккенбюрен (Боденский округ) занимает 16-е место, за ним следуют Черный лес (18-е место) и Erlebnispark Tripsdrill в Клеебронне (район Хайльбронн) на 19-м месте.

Топ-100 достопримечательностей в Германии

Опрос, в котором Europa-Park занял второе место в Германии, был проведен DZT, который отвечает за продвижение Германии как туристического направления. DZT также сообщил, что в онлайн-опросе приняли участие около 25 000 международных респондентов.

Читайте также: